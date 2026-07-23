ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro
- Bernstein belässt Sartorius auf Outperform 284 EUR
- Analystin Le Louet sieht solides erstes Halbjahr
- Margen des Zulieferers ziehen im ersten Halbjahr an
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Delphine Le Louet bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer am Donnerstag nach dessen Geschäftszahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 223,2 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -14,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,36 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 284,00EUR was eine Bandbreite von -0,90 %/+27,93 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 284 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sartorius Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.