Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro

Die Bären sind so laut wie nie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 223,2 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -14,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,36 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 284,00EUR was eine Bandbreite von -0,90 %/+27,93 % bedeutet.