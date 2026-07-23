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    Pelico unterzeichnet Vereinbarung mit Boeing zur Unterstützung der Einsatzbereitschaft der C-17 Globemaster III

    Pelico unterzeichnet Vereinbarung mit Boeing zur Unterstützung der Einsatzbereitschaft der C-17 Globemaster III
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    FARNBOROUGH, England, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pelico gab heute eine strategische Projektvereinbarung mit Boeing bekannt, um die Planung und Durchführung der Grundüberholung (D-Check) der C-17A Globemaster III zu modernisieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird die „Manufacturing Orchestration Platform" von Pelico als zentrale, KI-gestützte Arbeitsumgebung eingesetzt, um die Durchlaufzeiten in den Wartungsdepots zu verkürzen, die Verfügbarkeit der Flotte zu verbessern und die Lieferzeiten von Flugzeugen besser vorhersehbar zu machen. Dies soll durch die Vernetzung der Arbeits- und Betriebsabläufe in den Bereichen Beschaffung, Technik, Planung und Depot erreicht werden.

    Pelico logo

    „Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir dazu beitragen, den sicheren Flugbetrieb ihrer Flotten zu gewährleisten, und die Plattform von Pelico wird uns einen klaren, umfassenden Überblick über potenzielle Herausforderungen bei der Instandhaltung und Betreuung verschaffen, sodass wir effizienter arbeiten und unsere Aufgaben erfüllen, die Ausfallzeiten der Flotte verkürzen und unsere Verpflichtungen einhalten können", sagte Turbo Sjogren, Vice President und General Manager of Government Services, Boeing Global Services.

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    Die Plattform soll fragmentierte, auf Tabellenkalkulationen basierende Prozesse durch einen gemeinsamen Echtzeit-Überblick über Materialengpässe, sonstige Engpässe und Wartungsprioritäten ersetzen. Die Vereinbarung baut auf einem früheren Einsatz der Pelico-Plattform im Ersatzteilgeschäft von Boeing Global Services auf, bei dem sich gezeigt hat, dass sich damit der Auftragsrückstand deutlich abbauen und die betriebliche Effizienz steigern lässt.

    „Die Instandhaltung alternder Flotten ist eines der komplexesten Probleme in der Luft- und Raumfahrt, wobei sich die Instandhaltung über Jahrzehnte erstreckt", sagt Tarik Benabdallah, CEO und Mitbegründer von Pelico. „Die Lösungen von Pelico werden Boeing einen Überblick über komplexe Abhängigkeiten in den Bereichen Beschaffung, Produktion und Reparatur verschaffen, sodass die Teams Störungen erkennen und die nächsten Schritte koordinieren können, bevor es zu Lieferverzögerungen kommt."

    Boeing und Pelico werden die Vereinbarung nutzen, um zu prüfen, wie ähnliche digitale Tools die Instandhaltungsmaßnahmen auf weiteren Plattformen unterstützen könnten.

    INFORMATIONEN ZU PELICO

    Pelico ist die KI-gestützte Plattform zur Produktionskoordination für die diskrete Fertigung in verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energie, die komplexe Produkte und Netzwerke mit mehreren Werken verwalten. Pelico schließt die Lücke zwischen dem, was geplant ist, und dem, was in der Fertigung tatsächlich geschieht, und koordiniert die Teams aus den Bereichen Planung, Produktion und Lieferkette auf der Grundlage einer einheitlichen betrieblichen Realität. Hersteller nutzen Pelico, um Lieferengpässe zu verringern, die pünktliche Lieferung sicherzustellen und die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Pelico wird von General Catalyst unterstützt und ist in mehr als 25 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie auf , pelico.ai.

    Medienkontakt: Ina Foalea – Chief of Staff, Pelico — media@pelico.ai  — +1 (786) 820-2649

    Pictured (L-R): Hamza Charrouf, Chief Customer Officer, Pelico; Tarik Benabdallah, CEO, Pelico; Turbo Sjogren, Vice President and General Manager, Government Services, Boeing Global Services; Kate Muhich, Vice President, Government Supply Chain, Boeing Global Services; Andy Vest, Vice President of Growth, Government Services, Boeing Global Services; Greg Barr, Senior Manager, Boeing Ventures. Farnborough International Airshow, 22 July 2026.

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/3007318/Pelico__Logo.jpg
    Photo –  https://mma.prnewswire.com/media/3007319/Pelico__Hamza_Charrouf_Chief_Customer_Officer_Pelico_Tarik_Benabdallah_CEO_Pelico_Turbo_Sjogre.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pelico-unterzeichnet-vereinbarung-mit-boeing-zur-unterstutzung-der-einsatzbereitschaft-der-c-17-globemaster-iii-302833399.html




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