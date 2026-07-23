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    YouTube für Fondshäuser

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    Vom Klick zum Anleger: Wie ein YouTube-Trichter für Fonds funktioniert

    Reichweite allein überzeugt keine Anleger. Ein klug aufgebauter YouTube-Trichter begleitet Interessierte vom ersten Kontakt bis zur fundierten

    (Foto: Tyler Prahm)

     

    Reichweite allein bringt keine Anleger. Es kommt darauf an, Menschen Schritt für Schritt vom ersten Kontakt bis zur überlegten Entscheidung zu begleiten. Auf YouTube lässt sich dieser Weg systematisch planen. Für Fonds und ETFs ist das Format besser geeignet als für fast jedes andere Finanzprodukt.

    Im vorigen Teil dieser Serie ging es um eine Lücke: Neo-Broker sind auf YouTube präsent, viele Fondshäuser dagegen nicht – obwohl gerade sie die Substanz hätten, der jungen Anlegergeneration Finanzwissen verständlich zu vermitteln. Bleibt die Frage, wie man diese Lücke schließt, ohne in jene laute Werbung zu verfallen, die nicht zu einem seriösen Finanzhaus passt. Die Antwort ist weder ein einzelnes Video noch ein viraler Treffer.

    Die Antwort ist ein durchdachter Weg, den man als Trichter oder Funnel bezeichnet. Der Begriff klingt technischer, als er ist. Ein Trichter beschreibt die Reise eines Menschen vom ersten flüchtigen Kontakt mit einer Marke bis zu dem Moment, in dem er eine Entscheidung trifft. Oben ist der Trichter weit: Viele Menschen kommen mit einem Thema in Berührung. Nach unten wird er enger, weil nur ein Teil von ihnen den Weg fortsetzt.

    Wer diese Reise versteht, kann für jede Stufe die passenden Inhalte entwickeln. Für erklärungsbedürftige Finanzprodukte ist das genau der richtige Ansatz.

    Warum Fonds und ETFs besonders gut in dieses Format passen

    Ein Sparplan ist kein Impulskauf. Niemand sieht ein Video und legt daraufhin sofort Geld an. Zwischen dem ersten Interesse und der ersten Order liegen Wochen, manchmal Monate. In dieser Zeit sammeln Menschen Informationen, vergleichen Angebote, zweifeln und schieben ihre Entscheidung wieder auf. Genau diese Phase ist die eigentliche Chance. Wer potenzielle Anleger in dieser Zeit mit guten und verständlichen Antworten begleitet, kann am Ende zu der Marke werden, der sie vertrauen.

    Fonds und ETFs eignen sich dafür besonders. Sie sind erklärungsbedürftig und bieten damit zahlreiche Themen für informative Videos. Sie sind langfristig angelegt, weshalb eine kontinuierliche Beziehung wichtiger ist als ein schneller Abschluss. Und sie leben von Vertrauen, das nur durch Verständlichkeit, Transparenz und Beständigkeit entsteht. Ein Trichter aus Bewegtbildinhalten bildet genau diesen Prozess ab. Er baut Vertrauen in der Reihenfolge auf, in der ein Mensch es benötigt.

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    Frank Tetzel
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    Frank Tetzel, Jahrgang 1963, ist gelernter Journalist, und hat für eine Reihe von großen Tageszeitungen geschrieben. Inzwischen ist er Chefredakteur und Herausgeber von FAIReconomics, einem Magazin für nachhaltige Wirtschaft. Darüber hinaus berät er Verbände und Institutionen im vorpolitischen Raum in Fragen nachhaltiger Entwicklung und Ökonomie. Zu den Schwerpunktthemen gehören Politik, Wirtschaft, Nachhaltigkeit (insbesondere Immobilien, Mobiltät, nachhaltige Anlageprodukte und Investments).
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    Verfasst von Frank Tetzel
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