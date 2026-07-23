RBC stuft T-Mobile US auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 158,5EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Jonathan Atkin

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar