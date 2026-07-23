RBC stuft T-Mobile US auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT
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Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 158,5EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Jonathan Atkin
Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jonathan Atkin
Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
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