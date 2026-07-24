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    Gewinn verdreifacht

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    Spanische Dividendenperle nach Zahlen auf ATH – noch einsteigen bei Repsol?

    Repsol verdreifacht den Gewinn, senkt die Schulden und kauft massiv eigene Aktien zurück. Die Anleger feiern das mit einem neuen Allzeithoch. Sollten Anleger noch einsteigen oder einen Rücksetzer abwarten?

    Für Sie zusammengefasst
    • Repsol verdreifacht Gewinn und kauft Aktien zurück
    • Nettoverschuldung sinkt auf 3,67 Milliarden Euro
    • Aktie auf Allzeithoch, Rücksetzer für Einstieg abwarten
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Gewinn verdreifacht - Spanische Dividendenperle nach Zahlen auf ATH – noch einsteigen bei Repsol?
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Repsol liefert Zahlen, die kaum Wünsche offenlassen. Der bereinigte Nettogewinn hat sich im zweiten Quartal mehr als verdreifacht. Die Aktie steht auf einem Allzeithoch. Trotzdem könnte ausgerechnet jetzt Geduld gefragt sein.

    Der bereinigte Nettogewinn für das zweite Quartal sprang zwischen April und Juni von 598 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,84 Milliarden Euro. Analysten hatten lediglich mit 1,64 Milliarden Euro gerechnet. Der Nettogewinn erhöhte sich von 237 Millionen Euro auf 1,27 Milliarden Euro. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte kräftig zu. Es stieg von 1,15 Milliarden Euro auf 3,52 Milliarden Euro.

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    Den größten Schub lieferte das Industriegeschäft. Der bereinigte Nettogewinn dieses Bereichs kletterte von 103 Millionen Euro auf 1,24 Milliarden Euro. Besonders die Raffinerien profitierten. Repsols spanische Raffineriemarge stieg von 5,90 US-Dollar auf 14 US-Dollar je Barrel.

    Auch die Bilanz verbessert sich. Der operative Cashflow erhöhte sich auf 1,94 Milliarden Euro. Der freie Cashflow erreichte 1,04 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank die Nettoverschuldung innerhalb eines Quartals von 4,8 Milliarden Euro auf 3,67 Milliarden Euro. Der Verschuldungsgrad fiel von 14,3 auf 11,3 Prozent.

    Repsol gibt einen großen Teil des Geldes an die Aktionäre zurück. Der Konzern erhöht sein zweites Aktienrückkaufprogramm auf 500 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Aktien für 350 Millionen Euro zurückgekauft. Im Oktober soll ein drittes Programm folgen.

    Konzernchef Josu Jon Imaz erklärte, die starke Cash-Generierung und die solide Bilanz ermöglichten weitere Investitionen und zugleich höhere Ausschüttungen an die Aktionäre.

    Die fundamentale Lage ist damit stark. Doch die Börse hat bereits viel davon vorweggenommen. Die Aktie notiert auf einem Rekordhoch. Nach dem starken Anstieg könnten aber Gewinnmitnahmen drohen.

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    Mein  Tipp: Auf die nächste Chance warten

    Das starke Abschneiden im zweiten Quartal ist zu einem guten Teil dem hohen Ölpreis geschuldet. Nachdem die USA ihre Angriffe auf den Iran verstärkt haben, ist Brent erneut auf dem Weg zu der Marke von 100 US-Dollar. daher sollten Anleger die geopolitische Lage genau beobachten.

    Entspannt sich die Lage zwischen den USA und dem Iran wieder, dürfte der Ölpreis wieder zurückkommen und auch die Aktie von Repsol dürfte nach ihrem starken Lauf in diesem Jahr korrigieren. Das wäre dann die Chance, sich die spanische Dividendenperle ins Depot zu holen.

    Repsol bleibt eine attraktive Dividendenaktie mit niedriger Bewertung, starkem Cashflow und steigenden Aktienrückkäufen. Doch nach dem Sprung auf ein Allzeithoch ist das Chance-Risiko-Verhältnis kurzfristig weniger überzeugend. 

    Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,51 für 2026 und die erwartete Dividendenrendite von 4,31 Prozent sprechen langfristig für die Aktie. Sie sind aber kein Grund, einem stark gelaufenen Kurs hinterherzulaufen. Geduld dürfte sich in diesem Fall eher bezahlbar machen. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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