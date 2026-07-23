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    Fratzscher warnt vor Ende der Brandmauer zur AfD

    Für Sie zusammengefasst
    • Fratzscher warnt vor Einreißen der Brandmauer
    • Kretschmer fordert Gespräche mit allen Parteien
    • AfD-Paradox Wähler würden unter AfD-Politik stärker leiden
    Fratzscher warnt vor Ende der Brandmauer zur AfD
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat vor einem Ende der sogenannten Brandmauer zur AfD gewarnt. "Ein Einreißen der Brandmauer gegenüber der AfD hilft niemandem außer der AfD selbst, weil es ihr in den Augen mancher zusätzliche Legitimität verschafft", sagte Fratzscher dem "Handelsblatt".

    Er widersprach damit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), der gefordert hatte, mit allen Parteien zu reden. "Wer noch über Brandmauern redet, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt", sagte Kretschmer dem "Handelsblatt".

    Fratzscher sieht in Gesprächen anderer Parteien mit der AfD hingegen keinen Nutzen. Der Ökonom kritisierte insbesondere die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Partei. "Wir erleben ein zunehmend starkes AfD-Paradox: Wählerinnen und Wähler der AfD sowie Regionen mit einem hohen AfD-Anteil würden unter einer AfD-Politik deutlich stärker leiden als andere", so Fratzscher./gut/DP/jha






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