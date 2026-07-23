Trump warnt Iran wegen Angriffen der Huthi-Miliz auf Schiffe
- Trump droht Iran mit Vergeltung für Huthi-Angriffe
- Huthi erklären Blockade der Schifffahrt im Roten Meer
- Angriffe auf Öltanker verursachten Feuer und Umkehr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angriffen der Huthi-Miliz im Roten Meer hat US-Präsident Donald Trump dem Iran im Falle einer erneuten Attacke mit Vergeltung gedroht. "Sollten sie dies erneut tun, werden die USA den Iran zur Rechenschaft ziehen, da die Huthi als Stellvertreter des Iran agieren", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Er kündigte "schwere militärische Strafen gegen den Iran und natürlich auch gegen die Huthi selbst" an. Zugleich zeigte sich Trump von der Miliz enttäuscht, die sich zuletzt "sehr verantwortungsbewusst" verhalten habe.
Die Huthi hatten am Montag eine "Blockade" der Seefahrt für Saudi-Arabien erklärt. In der Nacht zum Donnerstag wurde der saudische Öltanker "Encelia" angegriffen, woraufhin an Bord ein Feuer ausbrach. Ein Beamter der saudischen Verkehrsbehörde TGA sagte, der Angriff verstoße gegen das Völkerrecht und das Prinzip der sicheren Passage von Handelsschiffen. Der Vorfall ereignete sich laut der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt UKMTO knapp 130 Kilometer südwestlich des Küstenorts Al-Schukaik in Saudi-Arabien.
Die Huthi-Miliz teilte etwa zur gleichen Zeit mit, sie habe zwei saudische Öltanker angegriffen, die die von ihr ausgerufene "Blockade" im Roten Meer verletzt hätten, wie die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba berichtete. Es seien Raketen, Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt worden. Auf beiden Schiffen brachen demnach Feuer aus, etwa zehn Schiffe seien zur Umkehr gezwungen worden./ngu/DP/jha
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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* ARD/Tagesschau, 7. März 2026:
„Mit dem Angriff durch die USA und Israel auf Iran erlebt die Welt schon wieder eine klare Verletzung internationalen Rechts.“
Weiter heißt es:
„Nach Einschätzung der allermeisten Völkerrechtsexperten sind die Angriffe der USA und Israels auf Iran völkerrechtswidrig.“
* ARD/Tagesschau, 29. März 2026:
Überschrift: „Iran-Krieg laut Bundestags-Experten völkerrechtswidrig“. Im Text:
„Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags halten den Krieg der USA und Israels gegen Iran für völkerrechtswidrig.“
* ARD/Tagesschau, 28. Februar 2026, Interview mit dem Völkerrechtler Christoph Safferling:
„Diese Luftangriffe attackieren Iran als souveränen Staat und sind damit zunächst einmal völkerrechtswidrig.“
* ZDFheute, 24. März 2026:
Das ZDF schreibt ausdrücklich:
„Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Krieg von USA und Israel gegen Iran als ‚völkerrechtswidrig‘ kritisiert.“
Steinmeier selbst wird zitiert:
„Dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig.“
* ZDFheute, 25. März 2026:
„Bundespräsident Steinmeier […] bezeichnete den Iran-Krieg Israels und der USA als ‚völkerrechtswidrig‘.“
* Besonders deutlich ist auch ZDFheute vom 25. März mit der Formulierung:
„Das Staatsoberhaupt hatte den von Israel und den USA begonnenen Krieg als völkerrechtswidrig eingestuft.“
die Ukraine zutun hat, aber gut.
Putin braucht bloß den Angriff gegen die Ukraine stoppen. Ich finde immer diese Täter Opfer Umkehr erschreckend. Aber wenn man nur eine Quelle hat…ja erklärt einiges.