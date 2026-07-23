Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes bis vorsichtig-bärisches Sentiment. Kurzfristig drückt der Kurs: -7,5% (Beitrag 1) und -2% (Beitrag 10) in den letzten 14 Tagen. Langfristig dominieren Sorgen um Starlink/SpaceX und Bewertungsfragen (Beitrag 6,9,13). Fundamentale Signale: EPS über Erwartungen, Umsatz verfehlt; Cashflow/FCF solide, Dividende steigt (Beitrag 3/12). Insgesamt vorsichtig.