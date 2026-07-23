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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.07.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,70 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,26 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,17 %.

    Symrise
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,23 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,39 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes bis vorsichtig-bärisches Sentiment. Kurzfristig drückt der Kurs: -7,5% (Beitrag 1) und -2% (Beitrag 10) in den letzten 14 Tagen. Langfristig dominieren Sorgen um Starlink/SpaceX und Bewertungsfragen (Beitrag 6,9,13). Fundamentale Signale: EPS über Erwartungen, Umsatz verfehlt; Cashflow/FCF solide, Dividende steigt (Beitrag 3/12). Insgesamt vorsichtig.

    Daimler Truck Holding
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,64 %
    Chart Daimler Truck Holding
    ISIN: DE000DTR0CK8
    WKN: DTR0CK
    Die Daimler Truck Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Zalando
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 6
    Performance 1M: +13,31 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -3,32 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,18 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,32 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutsche Bank: HauptsächlichUnsicherheit durch Rechts-/Steuerfragen (Postbank, Hausdurchsuchung) und damit vorsichtige Erwartungen. Einige Beiträge nennen Kursziele von ca. 20–40 EUR; technische/fundamentale Details werden kaum vertieft. Die konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben; insgesamt bleibt die Sicht eher skeptisch.

    SAP
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,94 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes SAP-Anleger-Sentiment: Kursentwicklung folgt primär Fundamentaldaten, nicht US-Vergleichen. Bodenbildung um ca. 130 EUR wird gesehen; weiteres Potenzial bei guten Kennzahlen. US-Themen (ServiceNow/IBM) wirken kurzfristig, doch der Kurs soll den Fundamentaldaten folgen. 14-Tage-Entwicklung: eher seitwärts, leichter Rückgang.

    Vonovia
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,16 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zum Vonovia-Sentiment: gemischte Sicht. Der Markt wird als Zinswert gesehen und potenziell unterbewertet gegenüber dem Buchwert; Fokus auf Fundamentals: Mietentwicklung, Regulatorik, Langfristzinsen. Berlin-Mieten +4,8% (Bestand) wird diskutiert; Greix-Mietindex als Angebotsmieten-Index wird kritisch gesehen. Keine klare kurzfristige Kursrichtung; 14 Tage Kursveränderung aus Beiträgen nicht ableitbar.

    Continental
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,39 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Henkel VZ
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 11
    Performance 1M: +7,35 %
    Chart Henkel VZ
    ISIN: DE0006048432
    WKN: 604843
    Die Henkel VZ Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 12
    Performance 1M: -6,68 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

    Scout24
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,68 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 49,54% PUT: 50,46%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -0,92 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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