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    ROUNDUP 2

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    Google-Mutter pumpt noch mehr Milliarden in KI-Rechenzentren

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet plant rund 200 Milliarden Dollar für KI
    • Q2 Gewinn 112 Mrd Dollar davon 99 Mrd Buchgewinn
    • Umsatz 24 Prozent auf 119,8 Mrd und Cloud 82 Prozent
    ROUNDUP 2 - Google-Mutter pumpt noch mehr Milliarden in KI-Rechenzentren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs aktualisiert)

    MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben. Der Internet-Riese hob seine Prognose für Kapitalinvestitionen damit abermals an. Das zweite Quartal schloss Alphabet unterdessen mit einem sagenhaften Gewinn von 112 Milliarden Dollar (gut 98 Milliarden Euro) ab. Davon waren jedoch rund 99 Milliarden Dollar ein reiner Buchgewinn durch die Aufwertung von Beteiligungen. Alphabet hält unter anderem Anteile an Elon Musks Weltraumfirma SpaceX und dem KI-Entwickler Anthropic.

    Die Entwicklung von Alphabets eigenem Geschäft übertraf im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von knapp 117 Milliarden Dollar gerechnet.

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    Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Google-Suchmaschine stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 17 Prozent auf 63 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und kann das eigene Geschäft dadurch ausbauen.

    Mehr Milliarden für KI

    Das Cloud-Geschäft sprang um rund 82 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar hoch. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 22,2 Milliarden Dollar gerechnet.

    Alphabet sieht das Wachstum als Beleg dafür, dass sich die gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz auszahlen. Nach der nächsten Anhebung der Prognose rechnet der Konzern nun für dieses Jahr mit Kapitalausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden Dollar. Und im kommenden Jahr würden die Investitionen noch einmal "bedeutend" höher ausfallen, sagte Finanzchefin Anat Ashkenazi.

    Die Spanne war erst im Frühjahr von 175 bis 185 Milliarden Dollar auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben worden. Im zweiten Quartal gab der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar für den Ausbau aus.

    Investoren konzentrierten sich am Donnerstag im frühen US-Handel auf die Investitionen, die Aktie sackte zuletzt um sieben Prozent ab. Im nachbörslichen Handel am Vortag hatte sie zunächst positiv auf die Zahlen reagiert, war dann nach der Anhebung der Ausgabenprognose aber ins Minus gedreht. Für den Anstieg der Ausgaben sind zum Teil auch die höheren Kosten für Bauteile wie Speicherchips verantwortlich. Deren Preise werden wiederum durch Engpässe wegen der exorbitanten Nachfrage für den Bau von KI-Rechenzentren hochgetrieben./so/DP/zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,54 % und einem Kurs von 280,8 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -18,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 752,60 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +109,50 %/+154,39 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der massiv erhöhten Investitionen von Alphabet (CapEx ~195–205 Mrd. für 2026, Quartals-CapEx ~45 Mrd.) und den negativen Free Cashflow, die zu Kursrückgängen führten. Diskutiert wird, ob Ausgaben für KI-Infrastruktur (Gemini, Rechenzentren, Waymo) langfristig Gewinne und Bewertung stützen oder kurzfristig die Aktie belasten; Risiken von Short-/Put-Positionen werden kritisiert.

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    dpa-AFX
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