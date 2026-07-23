ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Tesla auf 'Kaufen' - Fairer Wert 385 Dollar
- DZ Bank stuft Tesla von Halten auf Kaufen hoch
- Bewertungsziel unverändert bei 385 US-Dollar genannt
- Hohe Investitionen in KI Robotik und Chipfabriken
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. "Der Zukunft wieder einen Schritt näher", titelte Markus Leistner am Donnerstag nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugpioniers. Im zweiten Jahresviertel habe Tesla deutlich mehr Modelle verkauft. Hohe Investitionen in Zukunftsbereiche wie Künstliche Intelligenz, Robotik und eigene Chipfabriken seien unverzichtbar, stellten aber mittelfristig einen Belastungsfaktor dar. Zur Hochstufung verwies der Analyst auf die hohen vorbörslichen Kursverluste nach dem Bericht des Konzerns./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,95 % und einem Kurs von 285,3 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -18,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Bil..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 461,25US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +34,76 %/+75,01 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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vorbörslich 352$...dürfte für mich fast das Tagestief sein
Tesla ist halt nicht schlechter, aber auch nicht besser als die anderen Hersteller. Warum da immer noch ein Bewertungsaufschlag bezahlt wird?
FSD14.3 bremst auf der linken Highwayspur von 110 auf 22
km/h: