DZ Bank hebt Tesla auf 'Kaufen' - Fairer Wert 385 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,95 % und einem Kurs von 285,3 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -18,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Bil..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 461,25US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +34,76 %/+75,01 % bedeutet.