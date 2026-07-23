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    ROUNDUP/Offiziell

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    Adeyemi wechselt vom BVB zum FC Barcelona

    Für Sie zusammengefasst
    • Adeyemi wechselt von Borussia Dortmund zu FC Barcelona
    • Vertrag in Barcelona bis 2031 Ablöse 22+7 Mio
    • Flick als Grund genannt und er will Titel gewinnen
    ROUNDUP/Offiziell - Adeyemi wechselt vom BVB zum FC Barcelona
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Offensivspieler Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem spanischen Fußball-Meister FC Barcelona an. Der 24-Jährige hat in Barcelona einen Vertrag bis 2031 unterschrieben, verkündeten die Katalanen in einer Vereinsmitteilung. Bei seiner Vorstellung nannte Adeyemi den FC Barcelona den "besten Verein der Welt" und kündigte an: "Ich bin hier, um Titel zu gewinnen."

    Barcelonas Clubpräsident Joan Laporta hatte die bevorstehende Verpflichtung von Adeyemi bereits zuvor gegenüber spanischen Medien bestätigt. Der schnelle Flügelspieler fehlte in Dortmund bereits bei der Leistungsdiagnostik vor dem Start in die Vorbereitung, weil er für Transfer-Gespräche freigestellt war. Da sich Clubpräsident Laporta noch beim Finale der Weltmeisterschaft in den USA befand, verzögerte sich die offizielle Verkündung des Wechsels.

    Dem Vernehmen nach haben sich der BVB und Barcelona auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni geeinigt. Adeyemi, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausgelaufen wäre, hatte die Dortmunder zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.

    Flick holte Adeyemi ins DFB-Team

    In seiner Zeit beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison. Mit den Dortmundern erreichte Adeyemi 2024 unter anderem das Finale der Champions League. Der BVB verlor damals mit 0:2 gegen Real Madrid.

    Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Barças Meistermacher Hansi Flick hatte ihn als damaliger Bundestrainer im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Flick sei der Hauptgrund für seinen Wechsel zum FC Barcelona gewesen, sagte Adeyemi bei seiner Vorstellung. "Flick kann sich darauf verlassen, dass ich alles für ihn, für die Mannschaft und für die Fans geben werde", versprach er.

    Adeyemis Spielerberater ist Jorge Mendes, der unter anderem auch Barça-Superstar Lamine Yamal berät. Die Dortmunder hatten seit Wochen vergeblich versucht, den Vertrag mit dem Nationalspieler zu verlängern. In der Saisonschlussphase war er meist nur noch Ersatz und wurde auch nicht in den deutschen WM-Kader berufen./dha/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 3,03 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 332,84 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +65,84 %/+65,84 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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