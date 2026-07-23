ROUNDUP 2
IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an
- IBM senkt Jahresumsatzprognose leicht auf 4-5 Prozent
- Krishna kündigt Abbau von Kosten zur Cashflowsteigerung
- Aktie fiel im Juli binnen Stunden um rund 25 Prozent
(neu: Kurs aktualisiert)
ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat nach einem enttäuschend verlaufenen Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht gesenkt. Firmenchef Arvind Krishna kündigte am Mittwoch nach US-Börsenschluss außerdem an, die Kosten noch stärker drücken zu wollen. Damit soll das Ziel, den Zahlungsmittelzufluss (Cashflow) um eine Milliarde Dollar zu steigern, erreicht werden. Die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie legte im frühen US-Handel leicht zu.
Der Konzern rechnet beim Erlös jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Plus zwischen 4 und 5 Prozent. Zuvor hatte IBM ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 5 Prozent in Aussicht gestellt. Der Konzern hatte Mitte Juli die Investoren mit einem lediglich leicht auf 17,2 Milliarden Dollar gestiegenen Umsatz verschreckt. Analysten hatten mit deutlich besseren Geschäften gerechnet.
Die im US-Standardwerteindex Dow Jones notierten Aktien waren am 14. Juli innerhalb weniger Stunden um rund ein Viertel abgestürzt. Das war der größte Tagesverlust seit 1987. In den Handelstagen danach baute das Papier das Minus auf fast 30 Prozent aus - der Börsenwert fiel deshalb wieder unter die Marke von 200 Milliarden Dollar./zb/he/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 181,1 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -5,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,11 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 170,85 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +43,09 %/+65,11 % bedeutet.
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Community Beiträge zu IBM - 851399 - US4592001014
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IBM verfehlt die Markterwartungen um 4% - und bricht um 30% ein!
Alles wieder auf 0 normal , bzw. Stand Anfang Mai vor diesem , wie sich jetzt zeigt , unbegründeten KI - Bewältigungshype ! Wer das Trauerspiel unter einmaliges schlechtes Quartal abhaken kann, wie der CEO , kann auch wieder zugreifen . Kommt auf die Sichtweise an ...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif