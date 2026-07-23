IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an

IBM verfehlt die Markterwartungen um 4% - und bricht um 30% ein!

Der Merkt hatte einen Quartalsumsatz von 17.8 Mrd $ erwartet- er beträgt lt. Quartalsreport aber nur 17,2 %- also etwa 4% unter den Erwartungen. Die Aktie rutscht um 30% runter. der EPS pro Quartal lag bei 2,93$.

Ob IBM jetzt mit einem extrapolierten KGV von ca.. 18 (4*2,9= 11,6, was bei einem Kurv von 211 $ etwa einem KGV von 18-19 entspricht) nun "günstig" bewertet ist, ist für mich eigentlich nicht eine entscheidende Frage. um ehrlich zu sein: In den letzten Jahrzehnten hat IBM nun wirklich nicht geglänzt, was die Wachstumsraten anbegeht und ein KGV von 18-19 finde ich nicht gerade "billig". Ich habe mich für die IBM -aktie eigentlich nie interessiert. Für mich ist der Absturz nur eine Bestätigung einer allgemeinen Warnung: Der Bereich "Software" und "KI" ist im Augenblick erratisch: Selbst geringe Verfehlungen der "Markterwartungen" (was auch immer das sein mag- denn die meisten "Experten" im Börsenumfeld sind selbsternannt und produzieren entweder Allgemeinplätze oder eben Markterwartungen, die dann eben verfehlt werden-) verursachen nicht vorhersehbare Kursschwankungen. In den letzten Wochen und Monaten haben wir eine extreme zunähme der Volatilität gesehen. Nicht nur durch die außenpolitischen Geschehnisse, sondern die Kursschwankungen wurden z. T. durch Nichtigkeiten ausgelöst. Und genau das macht mich ziemlich sicher, dass wir in dem Sektor vor einem ziemlichen Crash stehen. Einem Crash gehen in der Regel Phasen hoher Volatilität voraus. Die ganze Halbleiterbranche, die Ki-Gewinner, Rüstungsbetriebe und sonstige "Future-Champions"haben sich seit Jahresbeginn vervielfacht (!) nun brechen etliche Aktien ein, ohne dass man ds fundamental irgendwie an den Quartalszahlen festmachen könnte.

Liebe Leser, ich kann Euch nur raten: Raus aus diesen Sektoren! Das Geld, was Ihr in den letzten Monaten gewonnen habt, ist schnell wieder verbrannt, da muss China gar nicht Taiwan angreifen. Ihr seht, selbst 4% Verfehlung können solche Crashs verursachen. Steckt Euch Moneten lieber in Werte, die derzeit einen hohen Cash erwirtschaften und eine vernünftige Dividende ausschütten- in der Lebensmittelbranche gibt es viele davon, aber auch z. B. Western union oder einfache Pharmahersteller wie z. B. Pfizer schütten gut aus. Glaubt nicht, dass der Boom unendlich weiter geht.

Ich bin seit 57 Jahren an der Börse, ich habe selten zum Tiefstkurs gekauft und noch seltener zum Höchstkurs verkauft, aber die Übertreibung in den o. gen. Branchen nach oben und die der Dividendenaktien nach unten ist für mich derzeit offensichtlich, auch wenn es noch ein paar Wochen oder Monate so weiter gehen sollte.





Gruß

Lorenz