ROUNDUP
Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu
- Relx profitiert von informationsbasierten Lösungen
- Umsatz organisch plus sieben Prozent auf 4,9 Mrd Pfund
- Operatives Ergebnis neun Prozent auf 1,7 Mrd Pfund
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx profitiert weiter von guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten bereinigt um Währungseffekte und die Folgen von Zu- und Verkäufen um sieben Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Pfund (rund 5,7 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Beim bereinigten operativen Gewinn habe das organische Wachstum neun Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund betragen.
Umsatz und operatives Ergebnis fielen im Großen und Ganzen so aus, wie Experten es erwartet hatten. Unternehmenschef Erik Engstrom geht davon aus, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen dürfte. Die im Stoxx 50 notierte Aktie fiel am Nachmittag nach einem starken Handelsstart zuletzt um ein halbes Prozent./zb/nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 5.369 auf Ariva Indikation (23. Juli 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,03 %.
Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 50,66 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,30GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 50,00GBP was eine Bandbreite von +3,59 %/+72,65 % bedeutet.