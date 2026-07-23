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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,14 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,26 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Fundamentale Aussichten bleiben robust, doch der Chip-Sektor gilt als zyklisch; Abverkaufsphasen wechseln mit Erholungen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil mit Ab- und Aufwärtsimpulsen. Viele Anleger setzen auf Nachkäufe bei Korrekturen (30–40 €; 60–120 € als langfristige Spannen). Kurzfristig Vorsicht vor volatilen Kursen; Fundament bleibt attraktiv, Risiken bestehen.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,39 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes bis vorsichtig-bärisches Sentiment. Kurzfristig drückt der Kurs: -7,5% (Beitrag 1) und -2% (Beitrag 10) in den letzten 14 Tagen. Langfristig dominieren Sorgen um Starlink/SpaceX und Bewertungsfragen (Beitrag 6,9,13). Fundamentale Signale: EPS über Erwartungen, Umsatz verfehlt; Cashflow/FCF solide, Dividende steigt (Beitrag 3/12). Insgesamt vorsichtig.

    Verbio
    Tagesperformance: +3,33 %
    Platz 4
    Performance 1M: +9,54 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,33 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes bis leicht positives Sentiment. Kurs volatil; 14-Tage-Entwicklung laut Beitrag 4: 32,5–34 EUR. Fundamentale Signale: US-Ausbau positiv; VCI fordert erneuerbaren Kohlenstoff, Verbio-Produkte passen; Partnerschaften mit BASF/Evonik/Henkel möglich (Beitrag 3). DZ Bank sieht Margenpotenzial durch High-Tech-Chemie (Beitrag 8). RED III/E20-Regulierung könnte Impulse geben, ist aber noch nicht eingepreist (Beitrag 6).

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,36 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -3,27 %
    Platz 6
    Performance 1M: -22,18 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,27 %.

    SAP
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,94 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtiges bis gemischtes SAP-Sentiment. Kurslich wird ein Boden um 130 € diskutiert, aktuell ca. 128,20 € (Beitrag 1). Viele setzen auf fundamentale Bewertung statt US-Vergleiche; KI-Risiken werden als Unsicherheit gesehen. In den letzten 14 Tagen schwankt der Kurs um das 130‑€-Niveau; Fundamentaldaten bleiben entscheidend.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -3,16 %
    Platz 8
    Performance 1M: +16,30 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Sentiment zu TeamViewer aktuell gemischt: Die Partnerschaft mit ServiceNow wird als Schritt in Richtung globaler Enterprise‑Markt gesehen und könnte Großkunden‑Umsatz beschleunigen. Kursreaktionen: ServiceNow +7%, TeamViewer -1%; Hinweis, dass ServiceNow stärker profitiert. Kritisch bleibt 1E‑Integration, Margenbelastung und Q2‑Ausblick; eine Übernahme durch ServiceNow wird diskutiert. Insgesamt vorsichtig optimistisch; 14‑Tage‑Trend gemischt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -3,03 %
    Platz 9
    Performance 1M: +0,28 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,03 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 10
    Performance 1M: +11,84 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu HENSOLDT gemischt. Positive Signale: Leonardo-Beteiligung (22,8%), MQ-28 Ghost Bat-Teilnahme mit Boeing, potenziell mehr Auftragssicherheit durch die Bundeswehr-Preisreform für Software/KI. Risiken: Diskussionen über BlackRock-Aktivitäten/Handel; unklare Leerverkäufe. 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 11
    Performance 1M: -10,65 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 12
    Performance 1M: +10,97 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 13
    Performance 1M: +3,38 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

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