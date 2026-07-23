Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,30 %
Performance 1M: -17,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,65 %
Performance 1M: +4,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,33 %
Performance 1M: +9,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: +4,36 %
Tagesperformance: -3,27 %
Performance 1M: -22,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: +0,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,16 %
Performance 1M: +16,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,03 %
Performance 1M: +0,28 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: +11,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: -10,65 %
Tagesperformance: +2,15 %
Performance 1M: +10,97 %
Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: +3,38 %