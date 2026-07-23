Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -5,29 %
Performance 1M: +6,42 %
Tagesperformance: -5,04 %
Performance 1M: -17,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,41 %
Performance 1M: -4,74 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: -5,44 %
Tagesperformance: -3,63 %
Performance 1M: +0,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: +0,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: +4,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,30 %
Performance 1M: +3,46 %
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: +0,57 %
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: -2,18 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +5,81 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: -6,77 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +3,02 %
Tagesperformance: -2,75 %
Performance 1M: -8,19 %
Tagesperformance: -2,47 %
Performance 1M: +7,36 %
Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: +5,05 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: +8,02 %
Tagesperformance: -2,07 %
Performance 1M: +6,66 %