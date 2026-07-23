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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.07.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,48 %.

    UniCredit
    Tagesperformance: -5,29 %
    Platz 2
    Performance 1M: +6,42 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,29 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -5,04 %
    Platz 3
    Performance 1M: -17,26 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Fundamentale Aussichten bleiben robust, doch der Chip-Sektor gilt als zyklisch; Abverkaufsphasen wechseln mit Erholungen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil mit Ab- und Aufwärtsimpulsen. Viele Anleger setzen auf Nachkäufe bei Korrekturen (30–40 €; 60–120 € als langfristige Spannen). Kurzfristig Vorsicht vor volatilen Kursen; Fundament bleibt attraktiv, Risiken bestehen.

    argenx
    Tagesperformance: +4,41 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,74 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,41 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,44 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    SAP
    Tagesperformance: -3,63 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,94 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtiges bis gemischtes SAP-Sentiment. Kurslich wird ein Boden um 130 € diskutiert, aktuell ca. 128,20 € (Beitrag 1). Viele setzen auf fundamentale Bewertung statt US-Vergleiche; KI-Risiken werden als Unsicherheit gesehen. In den letzten 14 Tagen schwankt der Kurs um das 130‑€-Niveau; Fundamentaldaten bleiben entscheidend.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,18 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutsche Bank: HauptsächlichUnsicherheit durch Rechts-/Steuerfragen (Postbank, Hausdurchsuchung) und damit vorsichtige Erwartungen. Einige Beiträge nennen Kursziele von ca. 20–40 EUR; technische/fundamentale Details werden kaum vertieft. Die konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben; insgesamt bleibt die Sicht eher skeptisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,39 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes bis vorsichtig-bärisches Sentiment. Kurzfristig drückt der Kurs: -7,5% (Beitrag 1) und -2% (Beitrag 10) in den letzten 14 Tagen. Langfristig dominieren Sorgen um Starlink/SpaceX und Bewertungsfragen (Beitrag 6,9,13). Fundamentale Signale: EPS über Erwartungen, Umsatz verfehlt; Cashflow/FCF solide, Dividende steigt (Beitrag 3/12). Insgesamt vorsichtig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 9
    Performance 1M: +3,46 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,57 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    L'Oreal
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,18 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    BBVA
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,81 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 13
    Performance 1M: -6,77 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 14
    Performance 1M: +3,02 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -2,75 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,19 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,75 %.

    Ferrari
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 16
    Performance 1M: +7,36 %
    Chart Ferrari
    ISIN: NL0011585146
    WKN: A2ACKK
    Die Ferrari Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    ING Group
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 17
    Performance 1M: +5,05 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    ENI
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 18
    Performance 1M: +8,02 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 19
    Performance 1M: +6,66 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

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