Pistorius
Sind bei Drohnen in Europa vorne
- Deutschland führt in Europa bei Drohnentechnologie
- Mehr unbemannte Systeme und Drohnen für Einsätze
- Hensoldt entwickelt Sensoren und erzielte 2,46 Mrd
OBERKOCHEN (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht Deutschland beim Thema Drohnentechnologie in Europa an der Spitze. "Die deutsche Öffentlichkeit glaubt, in Teilen jedenfalls immer noch, dass wir bei Drohnen hintendran wären, das ist längst Geschichte", sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch der Rüstungsfirma Hensoldt in Oberkochen in Baden-Württemberg. "Wir sind in Europa, das können Ihnen alle Fachleute bestätigen, längst vorne", fügte er hinzu.
Man werde diesen Entwicklungsvorsprung ausbauen müssen und sei deswegen mit der Ukraine im engen Austausch. Der Krieg dort zeige, dass man "alte Systeme" wie Panzer, Schiffe, Flugzeuge brauche, um Raum halten oder einnehmen zu können. "Wir werden auch Infanterie immer gebrauchen, aber wir werden mehr Drohnen brauchen, wir werden mehr unbemannte Systeme auch zu Land brauchen", sagte Pistorius.
Hensoldt ist auf den Bau von Radaren und optischen Systemen spezialisiert. Die Firma entwickelt Sensoren, Elektronik und Software für Heeres-, See-, Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und zur Abwehr von Cyberangriffen. Im vergangenen Jahr erzielte das börsennotierte Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro./jr/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 79,42 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +10,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,43 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,18 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +13,98 %/+27,91 % bedeutet.
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