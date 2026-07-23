ROUNDUP
Honeywell passt nach Luftfahrt-Abspaltung Jahresziele an
- Honeywell spaltete Luftfahrtsparte im Juni
- Umsatzprognose 2026 bei 19,8 bis 20 Mrd USD
- Bereinigtes EPS 2026 bei 8,05 bis 8,35 US-Dollar
CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Honeywell setzt sich nach der Abspaltung seiner Luftfahrtsparte etwas andere Ziele für das laufende Jahr. Der verbliebene Konzern mit dem Namen Honeywell Technologies erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 19,8 bis 20 Milliarden US-Dollar (17,4 bis 17,5 Mrd Euro), wie er am Donnerstag zusammen mit seinen Zahlen des zweiten Quartals mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,05 bis 8,35 Dollar steigen. Binnen drei Jahren soll dieses Ergebnis etwa 12 Dollar erreichen.
Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.
Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um ein Zehntel auf 1,95 Dollar nach oben.
Anleger bewerteten das Gesamtpaket sehr positiv. Die Honeywell-Aktie legte im frühen US-Handel um knapp sieben Prozent zu./stw/nas/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Honeywell Aerospace Aktie
Die Honeywell Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 203,2 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Honeywell Aerospace Aktie um -0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Honeywell Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 54,92 Mrd..
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Hallo!
Vielen Dank für deinen Kommentar und den kritischen Einwand. Du hast absolut recht, bei Honeywell bleibt gerade kein Stein auf dem anderen und das muss man definitiv im Blick behalten.
Lass uns die Fakten zu den Sparten kurz sortieren:
- Chemiesparte (Solstice): Hier lag ich tatsächlich falsch! Ich war davon ausgegangen, dass Honeywell nach dem Spin-off im Oktober 2025 noch Anteile hält. Du hast völlig recht: Die Trennung war komplett, womit der Kältemittel-Burggraben nun ein eigenständiges Pure-Play an der Börse ist.
- Aerospace-Sparte: Auch das hast du richtig auf dem Schirm. Der Spin-off läuft auf Hochtouren und soll im dritten Quartal 2026 finalisiert werden.
- Gebäudeautomation: Hier muss ich dir allerdings sachlich widersprechen. Diese Sparte ist nicht weg. Ganz im Gegenteil: Wenn Aerospace abgespalten ist, bildet die Gebäudeautomation zusammen mit der Industrie- und Prozessautomation das neue Kerngeschäft. (Die mediale Verwirrung stammt vermutlich von den im April verkauften Randbereichen der Industrieautomation wie Barcodescanner und Lagerlogistik).
Von einer unbedeutenden "Rumpfgesellschaft" zu sprechen, wird dem Konstrukt daher nicht gerecht. Was nach dem Sommer 2026 bleibt, ist ein margenstarker Industrie- und Gebäudeautomatisierer mit einem Jahresumsatz von voraussichtlich rund 20 Mrd. USD.
Strategisch hat dieser harte Umbau für eine langfristige Bewertung sogar großen Charme: Honeywell entledigt sich endlich seinem klassischen Konglomerats-Abschlag. Das Modell wird greifbarer und der direkte Vergleich mit Playern wie Schneider Electric in Zukunft deutlich sauberer.
Beste Grüße!
Hallo zusammen,
als langfristig orientierter Anleger habe ich mir im Rahmen einer tiefergehenden Branchenanalyse zum Megatrend Gebäudeautomation und Klimatisierung (HVAC) verschiedene Akteure entlang der Wertschöpfungskette angesehen. Nach Schneider Electric möchte ich heute meine fundamentale Einschätzung zu Honeywell International hier im Forum zur Diskussion stellen.
Das Geschäftsmodell: Der strategische "Schaufelverkäufer" Was Honeywell in diesem Sektor besonders interessant macht, ist ihre defensive Positionierung. Sie bauen nicht zwingend die Endgeräte, sondern liefern die unverzichtbaren Kernkomponenten. Das operative Geschäft profitiert dabei massiv von regulatorischen Vorgaben:
- Gebäudetechnik (Building Technologies): Honeywell liefert die Sensorik, Brandschutztechnik und das Energiemanagement für moderne Gebäude und Rechenzentren. Ein stabiles Geschäft, das von dem weltweiten Zwang zur Dekarbonisierung profitiert.
- Fortschrittliche Materialien (Chemische Patente als Burggraben): Ein oft unterschätzter Treiber ist die Kältemittel-Sparte. Aufgrund strenger globaler Umweltauflagen (wie dem Kigali-Abkommen) müssen alte Kältemittel ersetzt werden. Honeywell hält hier lukrative Patente für die nächste Generation klimafreundlicher Alternativen (Solstice-Portfolio). Dieser Bereich bietet einen starken wirtschaftlichen Burggraben und hohe Margen.
Die Dividenden-Situation im Überblick:
- Dividendenrendite: aktuell ca. 2,16 %
- Wachstum (10 Jahre CAGR): 7,1 % p.a. (Auf 5 Jahre etwas moderater mit 5,0 % p.a.)
- Payoutquote (FCF): 71,0 %
- Track Record: Seit 33 Jahren keine Dividendenkürzung, seit 15 Jahren stetige Erhöhungen.
Die Einstiegsrendite ist mit gut 2 % die höchste im direkten Vergleich der großen HVAC-Player (wie Schneider oder Daikin). Für ein Buy-and-Hold-Depot besticht Honeywell vor allem durch die enorme Verlässlichkeit: 33 Jahre ohne Kürzung zeugen von extremer Krisenresistenz. Die Payout-Quote auf den Free Cashflow ist mit 71 % zwar höher als bei Schneider, aber für ein reifes, defensives Industrieunternehmen absolut im Rahmen.
Risiken: Konglomerats-Abschlag und moderates Wachstum Als breit aufgestelltes Konglomerat (inkl. Luftfahrt und Öl/Gas-Technologie) hat Honeywell an vielen Fronten zu kämpfen, was das Gesamtwachstum im Vergleich zu reinen HVAC-Playern dämpft. Zudem ist die Bewertung (KGV) für das eher einstellige Wachstum nicht zwingend ein Schnäppchen.
Wer sich noch detaillierter für die Wertschöpfungskette in diesem Sektor interessiert und sehen möchte, wie Honeywell in fundamentalen Kennzahlen im direkten Vergleich mit Wettbewerbern wie Daikin Industries oder Schneider Electric abschneidet, findet meinen kompletten Deep Dive hier: