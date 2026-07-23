Honeywell passt nach Luftfahrt-Abspaltung Jahresziele an

Hallo zusammen,

als langfristig orientierter Anleger habe ich mir im Rahmen einer tiefergehenden Branchenanalyse zum Megatrend Gebäudeautomation und Klimatisierung (HVAC) verschiedene Akteure entlang der Wertschöpfungskette angesehen. Nach Schneider Electric möchte ich heute meine fundamentale Einschätzung zu Honeywell International hier im Forum zur Diskussion stellen.

Das Geschäftsmodell: Der strategische "Schaufelverkäufer" Was Honeywell in diesem Sektor besonders interessant macht, ist ihre defensive Positionierung. Sie bauen nicht zwingend die Endgeräte, sondern liefern die unverzichtbaren Kernkomponenten. Das operative Geschäft profitiert dabei massiv von regulatorischen Vorgaben:





Gebäudetechnik (Building Technologies): Honeywell liefert die Sensorik, Brandschutztechnik und das Energiemanagement für moderne Gebäude und Rechenzentren. Ein stabiles Geschäft, das von dem weltweiten Zwang zur Dekarbonisierung profitiert. Fortschrittliche Materialien (Chemische Patente als Burggraben): Ein oft unterschätzter Treiber ist die Kältemittel-Sparte. Aufgrund strenger globaler Umweltauflagen (wie dem Kigali-Abkommen) müssen alte Kältemittel ersetzt werden. Honeywell hält hier lukrative Patente für die nächste Generation klimafreundlicher Alternativen (Solstice-Portfolio). Dieser Bereich bietet einen starken wirtschaftlichen Burggraben und hohe Margen.

Die Dividenden-Situation im Überblick:

Dividendenrendite: aktuell ca. 2,16 % Wachstum (10 Jahre CAGR): 7,1 % p.a. (Auf 5 Jahre etwas moderater mit 5,0 % p.a.) Payoutquote (FCF): 71,0 % Track Record: Seit 33 Jahren keine Dividendenkürzung, seit 15 Jahren stetige Erhöhungen.

Die Einstiegsrendite ist mit gut 2 % die höchste im direkten Vergleich der großen HVAC-Player (wie Schneider oder Daikin). Für ein Buy-and-Hold-Depot besticht Honeywell vor allem durch die enorme Verlässlichkeit: 33 Jahre ohne Kürzung zeugen von extremer Krisenresistenz. Die Payout-Quote auf den Free Cashflow ist mit 71 % zwar höher als bei Schneider, aber für ein reifes, defensives Industrieunternehmen absolut im Rahmen.

Risiken: Konglomerats-Abschlag und moderates Wachstum Als breit aufgestelltes Konglomerat (inkl. Luftfahrt und Öl/Gas-Technologie) hat Honeywell an vielen Fronten zu kämpfen, was das Gesamtwachstum im Vergleich zu reinen HVAC-Playern dämpft. Zudem ist die Bewertung (KGV) für das eher einstellige Wachstum nicht zwingend ein Schnäppchen.





Wer sich noch detaillierter für die Wertschöpfungskette in diesem Sektor interessiert und sehen möchte, wie Honeywell in fundamentalen Kennzahlen im direkten Vergleich mit Wettbewerbern wie Daikin Industries oder Schneider Electric abschneidet, findet meinen kompletten Deep Dive hier:

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