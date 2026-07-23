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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Sartorius zeitweise ins Plus gedreht - Unterstützung im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Sartorius-Vorzüge erholten sich nach Quartalsdaten
    • Kurs stieg zeitweise auf 233 Euro und fiel auf 220
    • Bernstein sieht solides Halbjahr Margen zogen an
    AKTIE IM FOKUS 2 - Sartorius zeitweise ins Plus gedreht - Unterstützung im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung angepasst, Bernstein)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sartorius-Vorzüge haben sich am Donnerstagnachmittag von ihren Verlusten im Zuge der Quartalszahlenvorlage etwas erholt. Die Aktien notierten zeitweise im Plus mit Kursen bis 233 Euro, zuletzt bröckelte der Kurs aber wieder etwas ab und lag 0,6 Prozent tiefer bei 220 Euro.

    Am Vormittag waren sie noch bis auf 209,50 Euro gesunken. Die Unterstützung im Bereich um 208 Euro, wo der Kurs bereits im Juni und abermals vor zwei Tagen Halt gefunden hatte, erwies sich erneut als tragfähig. Eine enttäuschende Geschäftsentwicklung des US-Konkurrenten Danaher hatte Sartorius in dieser Woche belastet.

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    Expertin Delphine Le Louet vom US-Analysehaus Bernstein Research bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer nach dessen am Donnerstag vorgelegten Zahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Danaher Aktie

    Die Danaher Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 165,5 auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Danaher Aktie um -9,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Danaher bezifferte sich zuletzt auf 118,30 Mrd..

    Danaher zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.





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