Aktien mit extremer Performance im SMI am 23.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nestle (KI-generierte Zusammenfassung)

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WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischten Nestlé-Sentiment: Einige kaufen Dips und hoffen auf einen Chart-Ausbruch; technischer Aufwärtsimpuls wird diskutiert, Abwärtstrend seit 2023 wird erwähnt. Nach Zahlen kursisierte ein Abverkauf von ca. 6,3% auf 80,74 CHF. Fundamentale Impulse: H1 organisch +3,7%, RIG +1,5%; Fokus auf Margensteigerung und nachhaltiges Mengenwachstum; Wassergeschäft wird in ein Joint Venture (Peranel) überführt. Analysten betonen Balance von Wachstum und Kosten.