Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 23.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nestle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischten Nestlé-Sentiment: Einige kaufen Dips und hoffen auf einen Chart-Ausbruch; technischer Aufwärtsimpuls wird diskutiert, Abwärtstrend seit 2023 wird erwähnt. Nach Zahlen kursisierte ein Abverkauf von ca. 6,3% auf 80,74 CHF. Fundamentale Impulse: H1 organisch +3,7%, RIG +1,5%; Fokus auf Margensteigerung und nachhaltiges Mengenwachstum; Wassergeschäft wird in ein Joint Venture (Peranel) überführt. Analysten betonen Balance von Wachstum und Kosten.
Givaudan
Tagesperformance: -6,60 %
Tagesperformance: -6,60 %
Platz 2
Performance 1M: -3,20 %
Performance 1M: -3,20 %
Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 3
Performance 1M: +10,55 %
Performance 1M: +10,55 %
Sika
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 4
Performance 1M: -5,99 %
Performance 1M: -5,99 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 5
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
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