Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 23.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Wienerberger
Tagesperformance: -4,33 %
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 1
Performance 1M: -13,75 %
Performance 1M: -13,75 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 2
Performance 1M: -23,80 %
Performance 1M: -23,80 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 3
Performance 1M: -2,80 %
Performance 1M: -2,80 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 4
Performance 1M: -0,09 %
Performance 1M: -0,09 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 5
Performance 1M: -4,67 %
Performance 1M: -4,67 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 6
Performance 1M: +0,04 %
Performance 1M: +0,04 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 7
Performance 1M: +0,63 %
Performance 1M: +0,63 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 8
Performance 1M: -3,91 %
Performance 1M: -3,91 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 9
Performance 1M: +4,58 %
Performance 1M: +4,58 %
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