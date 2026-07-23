Givaudan beschleunigt organisches Wachstum im zweiten Quartal

VERNIER (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Givaudan hat sein organisches Wachstumstempo im zweiten Quartal beschleunigt. Mit Blick auf das gesamte erste Halbjahr standen einem Umsatzplus aus eigener Kraft um 3,6 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken allerdings negative Wechselkurseffekte gegenüber, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Daher ergab sich nominal ein Umsatzrückgang um 1,7 Prozent. Die Profitabilität des Konkurrenten der deutschen Symrise ging ebenfalls zurück.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 923 Millionen Franken (rund 992 Mio Euro). Die entsprechende Marge verschlechterte sich damit auf 24,3 von 25,2 Prozent. Der Gewinn unter dem Strich brach um ein Fünftel auf 475 Millionen Franken ein. Die Erwartungen der Analysten wurden damit beim organischen Wachstum übertroffen, während die Profitabilität im Rahmen der Erwartungen lag. Die Aktie gab am Nachmittag um sieben Prozent nach.