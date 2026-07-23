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    Besonders beachtet!

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    Tesla - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,76 % - 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -10,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,76 % - 23.07.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von -10,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,76 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Tesla Verluste von -12,67 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -27,24 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,03 % geändert.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,90 %
    1 Monat -18,65 %
    3 Monate -12,67 %
    1 Jahr +10,13 %
    Stand: 23.07.2026, 17:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Tesla-Aktie. Der Kurs fällt: vorbörslich etwa 352 USD, Support um 345; Ziel um 300 USD. Technische Hinweise auf mögliche SKS und 337/340 im Fokus. Fundamentale Diskussionen: EPS-Verfehlung, Margenrückgang, negativer Cashflow und hohe Investitionen; BYD/Konkurrenz belasten die Bewertung. Sichtweisen reichen von weiterem Abverkauf bis Stabilisierung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Bil.EUR € wert.

    Verluste - 'Big Tech'-Sorgen und hohe Ölpreise belasten


    Sorgen angesichts weiter kräftig steigender Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) sowie unvermindert steigender Ölpreise haben am Donnerstag die US-Börsen spürbar belastet. Nach einer Erholung am Dienstag und einer abwartenden Haltung zur …

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    Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. "Der Zukunft wieder einen Schritt näher", titelte Markus Leistner am Donnerstag nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugpioniers. …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. Toyota notiert im Minus, mit -2,15 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,47 %. NIO verliert -0,24 %

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -12,94 %
    -18,72 %
    -19,31 %
    -14,05 %
    +10,55 %
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    +27.149,28 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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