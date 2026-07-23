Tesla - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,76 % - 23.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von -10,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,76 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Tesla Verluste von -12,67 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -27,24 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,03 % geändert.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,90 % 1 Monat -18,65 % 3 Monate -12,67 % 1 Jahr +10,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.07.2026, 17:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Tesla-Aktie. Der Kurs fällt: vorbörslich etwa 352 USD, Support um 345; Ziel um 300 USD. Technische Hinweise auf mögliche SKS und 337/340 im Fokus. Fundamentale Diskussionen: EPS-Verfehlung, Margenrückgang, negativer Cashflow und hohe Investitionen; BYD/Konkurrenz belasten die Bewertung. Sichtweisen reichen von weiterem Abverkauf bis Stabilisierung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Bil.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. Toyota notiert im Minus, mit -2,15 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,47 %. NIO verliert -0,24 %

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Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.