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    Russischer Kampfjet bei Moskau abgestürzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Kampfjet nahe Moskau abgestürzt
    • Pilot rettete sich per Schleudersitz nach dem Start
    • Medien nannten Su-57, nur wenige Exemplare gebaut
    Russischer Kampfjet bei Moskau abgestürzt
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Ein russischer Kampfjet ist in der Nähe der Hauptstadt Moskau abgestürzt. Der Unfall sei kurz nach dem Start passiert, der Pilot habe sich per Schleudersitz retten können, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit.

    "Das Flugzeug ist in unbewohnter Gegend abgestürzt, es gibt keine Zerstörungen am Boden", heißt es in der Mitteilung. Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Maschine um eine der modernen Su-57.

    Die Behörden ermitteln offiziell wegen eines technischen Fehlers im Flugzeug. Der russische Militärblogger Wladimir Romanow deutete hingegen an, dass der Kampfjet von der eigenen Flugabwehr abgeschossen wurde. Belege für diese Version lieferte er nicht.

    Die Su-57 ist ein seit 2019 in Serienproduktion hergestellter russischer Mehrzweckkampfjet des Flugzeugbauers Suchoi. Sie kann sowohl für Luftkämpfe als auch zum Beschuss von Bodenzielen genutzt werden. Moskau hat die Su-57 im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Von dem Flugzeug wurden erst wenige Dutzend Exemplare gebaut. Der Verlust wiegt damit schwer./bal/DP/jha







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