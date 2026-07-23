Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.047,99USD pro Feinunze und notiert damit -2,00 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,44USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,83 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,02USD und verzeichnet ein Plus von +7,59 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,73USD und verzeichnet ein Plus von +7,24 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.259,00 USD -3,97 % Platin 1.595,00 USD -3,25 % Kupfer London Rolling 13.552,00 USD -1,53 % Aluminium 3.175,08 PKT +1,48 % Erdgas 2,946 USD +0,25 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +7,59 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 23.07.26, 17:29 Uhr.