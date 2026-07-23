Kursverluste - 10-Jahresrendite auf höchstem Stand seit 2011

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag belastet durch die stark gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,25 Prozent auf 124,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,21 Prozent und erreichte so den höchsten Stand seit dem Jahr 2011. Auch in anderen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen deutlich an.

Das US-Militär attackiert nach eigenen Angaben in der Nacht wieder militärische Ziele im Iran. Zu den Zielen zählten demnach Raketen- und Drohnenlager, Anlagen zur Küstenüberwachung sowie die Flugabwehr des Landes. Die Angriffe sollten künftige Attacken auf Handelsschiffe und zivile Seeleute verhindern, hieß es. Es war die zwölfte Nacht in Folge, in der die Vereinigten Staaten die Islamische Republik angriffen. US-Präsident Donald Trump drohte mit einer Verschärfung des Konflikts.