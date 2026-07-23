Mayfair Gold veröffentlicht aktuellen Bericht zum Fortschritt des Fenn-Gib-Projekts und zu Maßnahmen zur Risikominderung im zweiten Quartal 2026

Toronto, Ontario, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. („Mayfair“, „Mayfair Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-co ... – freut sich, einen aktuellen Überblick über die im zweiten Quartal 2026 abgeschlossenen Aktivitäten sowie über die laufenden wichtigen Arbeitsschritte zur Weiterentwicklung und Risikominderung des zu 100 % vom Unternehmen kontrollierten Fenn-Gib-Goldprojekts („Fenn-Gib“ oder das „Projekt“) im Norden Ontarios zu geben.

Wichtigste Highlights:

- Engineering & Planung: Vorantreiben der Front-End-Engineering-Planung unter der Leitung von Ausenco, das für die Anlagenplanung und die Standortplanung der geplanten Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.800 Tonnen pro Tag verantwortlich ist

- Bohrungen zur Gehaltskontrolle: Das Bohrprogramm zur Gehaltskontrolle wurde abgeschlossen; es bestätigte die Zuverlässigkeit des Ressourcenmodells und identifizierte Potenzial für höhergradiges Material

- Umweltarbeiten und Vorantreiben der Genehmigungsverfahren: Fortsetzung der Umwelt-Baseline-Studien und Vorbereitung des Antrags auf Umweltgenehmigung im Rahmen des von Ontario geleiteten „One Project, One Process“-Programms

- Infrastruktur: Die Planung der Stromleitung sowie die Zusammenarbeit mit HONI und IESO wurden vorangetrieben, während gleichzeitig Optionen für die Anfahrt zum Standort geprüft wurden; die Überprüfung der Bohrungen zur Bodenuntersuchung und die geotechnischen Untersuchungen für wichtige Infrastruktur- und Anlagenstandorte wurden vorangetrieben

- Exploration: Die Zusammenstellung, Kartierung und Prospektion im gesamten erweiterten regionalen Landpaket schreiten voran

- Kapitalmärkte: Es wurden erste Gespräche mit potenziellen Projektfinanzierern aufgenommen

- Geplante Aktivitäten für das 3. Quartal: Es ist geplant, die FEED-Studie für die Aufbereitungsanlage abzuschließen und die detaillierte Planung auszuschreiben, die „One Project, One Process“-Anträge sowie die Gespräche zur Projektfinanzierung voranzutreiben und die Risiken bei den Entwürfen für Erdarbeiten, die Abraumlagerstätte und das Wassermanagement weiter zu minimieren

Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair Gold, erklärte: „Das zweite Quartal war für Mayfair ein wichtiges Quartal, da wir die Risiken bei Fenn-Gib weiter verringert und das Projekt in Richtung Erschließung vorangetrieben haben. Dies ist die Phase der Projektentwicklung, in der die Grundlagen für großartige Projekte gelegt werden – durch disziplinierte technische Arbeit, ein praxisorientiertes Planungs- und Ausführungs us sowie eine enge Zusammenarbeit. Seit meinem Amtsantritt als CEO habe ich mich darauf konzentriert, Fortschritte bei der Projektplanung, den Genehmigungsverfahren und den Umsetzungsstrategien für Fenn-Gib voranzutreiben und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Dynamik bei den derzeit laufenden kritischen Arbeitsprogrammen aufrechterhalten wird. Die im Quartal erzielten Fortschritte spiegeln die Stärke des Mayfair-Teams, der technischen Spezialisten und der interdisziplinären Berater wider und stärken unser Vertrauen in Fenn-Gib als ein in Ontario ansässiges Goldprojekt mit einem realistischen Weg hin zu Bau und Produktion in einem beschleunigten Zeitrahmen.“

Im zweiten Quartal 2026 trieb Mayfair eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Technik, Umwelt, Genehmigungen, Infrastruktur, Exploration, Einbindung von Interessengruppen und Kapitalmärkte voran, um die Strategie des Unternehmens zu unterstützen, Fenn-Gib durch von Ontario geleitete Genehmigungsverfahren, Vereinbarungen mit indigenen Gemeinschaften sowie parallel laufende Arbeitsabläufe in den Bereichen Ingenieurwesen, Planung und Beschaffung voranzubringen.

Zu den wichtigsten Aktivitäten im zweiten Quartal und im weiteren Verlauf des Jahres 2026 gehören die Weiterführung der Front-End-Engineering-Design-Arbeiten („FEED“), einschließlich der Optimierung der Auslegung von Prozessanlagen und der Infrastruktur; die Auswertung der Ergebnisse der Gesteinsqualitätskontrolle und der Erkundungsbohrungen; der Abschluss geotechnischer Untersuchungen; die Weiterführung der laufenden Programme zur Erfassung der Umweltbasisdaten und zur Unterstützung bei der Genehmigungsbeschaffung; die Weiterentwicklung der Planung der Stromübertragung und der Aktivitäten zur Umwandlung von Bergbaukonzessionen; die Durchführung regionaler Explorationen; sowie die Aufrechterhaltung des kontinuierlichen Dialogs mit indigenen Gemeinschaften, Investoren und potenziellen Projektfinanzierungspartnern.

Technische Planung und Projektentwurf

Im Laufe des Quartals trieb Mayfair die FEED-Aktivitäten für die Fenn-Gib-Verarbeitungsanlage weiter voran, wobei Ausenco die technischen Planungsarbeiten für die Anlage leitete. Das technische Team des Unternehmens und seine Ingenieurpartner treiben die Aktualisierung der Entwürfe voran und arbeiten daran, den Standortplan für die geplante Anlage mit einer Kapazität von 4.800 Tonnen pro Tag fertigzustellen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Baubarkeit zu gewährleisten, Ausführungsrisiken zu reduzieren, die Kapitalkostenschätzungen zu verfeinern und das Projekt über die Phase der Vor-Machbarkeitsstudie 2026 hinaus in Richtung detaillierter Planung und Baureife voranzubringen.

Zu den Schwerpunkten der technischen Planung gehört die Optimierung der Auslegung des Primärbrech- und Mahlkreises der Anlage, einschließlich der Optimierung des Brech- und Zerkleinerungsprozesses. Zu den weiteren Arbeiten gehörten Härteprüfungen des Erzes zur Bestätigung der Dimensionierung der SAG-Mühlen und des Energiebedarfs sowie die fortgesetzte Bewertung des Flotationskreises, um Möglichkeiten zur Senkung der anfänglichen Kapitalintensität bei gleichbleibender Prozessleistung zu ermitteln. Mayfair hat zudem frühzeitig Gespräche mit führenden Anbietern von Prozessanlagen aufgenommen, um die Prozessauslegung der Anlage zu validieren und die Auswahl der Ausrüstung zu optimieren.

Erdarbeiten, geotechnische Untersuchungen und Standortinfrastruktur

Mayfair hat mit der weiteren Risikominderung und Bewertung wichtiger Annahmen zu den Erdarbeiten begonnen, darunter der Vorabtragung im Tagebau, die Bauablage und Standorterschließung, der Straßenbau, die Auslegung der Abraumlagerstätte sowie die Infrastruktur für das Wassermanagement. Das Unternehmen hat zudem frühzeitig Gespräche mit Auftragnehmern aufgenommen, um die Strategien zur Bauausführung, die Anforderungen an Materialbeschaffung und -transport sowie die Terminplanung zu verfeinern. Diese Aktivitäten sollen das Vertrauen in den Entwicklungsverlauf des Projekts stärken und die künftige Beschaffungs- und Bauplanung unterstützen.

Im zweiten Quartal schloss Mayfair in Zusammenarbeit mit Knight Piésold und Ausenco ein geotechnisches Untersuchungsprogramm auf dem Gelände ab, um die Planung und Konstruktion der geplanten Aufbereitungsanlage und der dazugehörigen Standortinfrastruktur zu unterstützen. Die Untersuchung wurde durchgeführt, um die Bodenverhältnisse im Untergrund zu charakterisieren und Informationen für die Fundamentplanung der geplanten Infrastruktur zu liefern. Das Programm umfasste Diamantbohrungen, Probegruben, detaillierte geotechnische Bohrprotokolle, In-situ-Prüfungen sowie Laboruntersuchungen von Boden- und Gesteinsproben und umfasste 11 geotechnische Bohrlöcher und sechs Probegruben auf dem gesamten geplanten Werksgelände. Die gesammelten Daten werden in detaillierte ingenieurtechnische Studien einfließen und die laufenden Projektentwicklungsaktivitäten unterstützen.

Genehmigungs- und Umwelt-Baseline-Programme

Mayfair trieb die für die Genehmigungsstrategie des Unternehmens erforderlichen Umweltplanungs- und Basisuntersuchungsprogramme weiter voran, einschließlich der Arbeiten im Zusammenhang mit dem „One Project, One Process“ („1P1P“)-Antrag. Zu den Aktivitäten im zweiten Quartal gehörten die Ausweitung der Wasserqualitäts- und Überwachungsprogramme, gezielte Feldarbeiten im Gewässerbereich zur Verbesserung des Verständnisses der Zustände der Fischgemeinschaften, gezielte Erhebungen zu Wildtieren und gefährdeten Arten, die Fortsetzung der Basisüberwachung der Luftemissionen sowie die Ausweitung der geochemischen Programme für statische und kinetische Untersuchungen, um die Planung der Abraum- und Haldenbewirtschaftung zu untermauern.

Es wird erwartet, dass die langfristigen geochemischen Untersuchungen weiterhin als Grundlage für Wasserqualitätsprognosen im Rahmen des Betriebs und der Stilllegungsplanung dienen werden. Das Unternehmen treibt zudem unterstützende Studien in den Bereichen Hydrologie, aquatische Lebensräume, terrestrische Ökologie und verwandte Umweltdisziplinen voran, um künftige behördliche Anträge und die detaillierte Projektplanung zu untermauern.

Bohrungen zur Gehaltskontrolle

Alle Ergebnisse und die Auswertung des Bohrprogramms zur Gehaltskontrolle des Unternehmens wurden im zweiten Quartal abgeschlossen. Das Diamantbohrprogramm mit 56 Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von 4.200 Metern wurde Ende 2025 durchgeführt, um die in der Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“) von 2026 für das Projekt „ “[i] ausgewiesenen wahrscheinlichen Mineralreserven von etwa einer Million Tonnen zu bestätigen, was etwa 25 % der geplanten Auslegung für Phase 1 entspricht. Das Programm diente dazu, die Verteilung und Kontinuität der Mineralisierung zu validieren und die Planungsannahmen hinsichtlich Erzformen, Verwässerung und Erzverlust zu verfeinern.

Die Ergebnisse des Programms bestätigten den geschätzten Gehalt und den Metallgehalt der Mineralreserve im untersuchten Gebiet und lieferten gleichzeitig Informationen für den künftigen Abbau hinsichtlich der Übergänge zwischen Erz und Abraum. Für Material oberhalb eines Cutoff-Gehalts („COG“) von 0,80 g/t Gold ergab das GC-Modell ähnliche Gehalte und 2 % mehr Tonnen als vom Modell für die wahrscheinliche Reserve vorhergesagt. Für den hochgradigeren Teil oberhalb eines COG von 3,0 g/t Au ermittelte das GC-Modell 28 % mehr Tonnen bei einem um 7 % höheren Gehalt, was 37 % mehr Gold entspricht als im Modell der wahrscheinlichen Reserve für das GC-Bohrversuchsgebiet.

Die Ergebnisse untermauern die Genauigkeit des Mineralreserven-Blockmodells im Testgebiet der Startgrube der Phase 1 und bestätigen den hochgradigen Anteil der Mineralreserve für die Bergbauplanung. Die Ergebnisse deuten zudem auf potenzielle Möglichkeiten hin, hochgradiges Erz bereits zu einem früheren Zeitpunkt im anfänglichen Abbauprozess zu verarbeiten.

Stromleitung und Zugangsinfrastruktur

Mayfair hat die Planung für die vorgeschlagene 115-kV-Stromleitung, die zur Unterstützung des künftigen Betriebs bei Fenn-Gib erforderlich ist, weiter vorangetrieben. Das Unternehmen hat mit Hydro One Networks Inc. („HONI“) und dem Independent Electricity System Operator („IESO“) bezüglich der Stromzuteilung und der Anforderungen an den Netzanschluss Gespräche geführt und einen primären Ingenieurpartner sowie einen Berater für Umweltverträglichkeitsprüfungen der Klasse I ausgewählt, um die Planung der Stromleitung und die damit verbundenen Genehmigungsverfahren voranzutreiben.

Das Unternehmen treibt zudem die Planung der Zugangsinfrastruktur voran, einschließlich der Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren zur Trassenverlegung des Highway 101. Diese Arbeiten sollen einen zuverlässigen Zugang zum Standort, die Bauplanung und die Logistik des künftigen Betriebs gewährleisten.

Umwandlung von Bergbaukonzessionen

Am 20. Juni 2025 reichte Mayfair eine Absichtserklärung zur Umwandlung von 62 Bergbaukonzessionen in Bergbaupachtverträge ein, einschließlich Anträgen sowohl auf Mineral- als auch auf Oberflächenrechte. Im Mai 2026 wandte sich das Ministerium für Energie und Bergbau von Ontario an das Unternehmen, um eine Bestätigung des Vermessungsunternehmens zu erbitten, das die erforderlichen Begrenzungsvermessungen durchführen soll, da das Ministerium gerade die Vermessungsanweisungen vorbereitete. Im Juni 2026 beauftragte Mayfair einen in Ontario registrierten Landvermesser („OLS“), die für den Umwandlungsprozess in Bergbaupachtverträge erforderlichen Begrenzungsvermessungen durchzuführen. Der Beginn der Vermessungsarbeiten steht noch aus, bis das Ministerium die Vermessungsanweisungen erteilt hat.

Entlastungsbohrungen

Im ersten Quartal 2026 begann Mayfair mit einem Diamantbohrprogramm zur Erkundung, das darauf abzielte, das Potenzial für wirtschaftlich bedeutende Mineralisierungen unterhalb wichtiger geplanter Standorte für die Bergbauinfrastruktur innerhalb des geplanten Abbaugebiets zu bewerten. Das Programm wurde am 19. Mai 2026 abgeschlossen und umfasste 23 NQ-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.031 Metern. Um eine umfassende Bewertung des Mineralisierungspotenzials zu gewährleisten, wurden alle Bohrlöcher über ihre gesamte Länge hinweg – vom Kontakt mit dem Grundgestein bis zum Bohrlochende – kontinuierlich beprobt. Alle Untersuchungsergebnisse lagen bis zum Ende des zweiten Quartals vor, und das Unternehmen wertet die Ergebnisse derzeit aus.

Strategische Landposition und Exploration

Am 2. April 2026 gab Mayfair den Erwerb der Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway von Plato Gold Corp. bekannt. Die Explorationsliegenschaften befinden sich in der Nähe von Fenn-Gib und überlagern die regional bedeutende Porcupine-Destor-Verwerfungszone, was zusätzliche Explorationsvorteile und strategisch wichtige Flächen angrenzend an das Projekt bietet. Bei Guibord wurden bei historischen Bohrungen in Bohrloch G09-01 265 g/t Au auf 0,50 Metern in Verbindung mit einem Syenitgang und sichtbarem Gold durchteufte, während frühere Betreiber die North Zone untersuchten und dabei 8,22 g/t Au auf 2,1 Metern ermittelten, darunter 13,7 g/t Au auf 1,22 Metern. Mayfair führt während der laufenden Feldsaison Auswertungsarbeiten, Kartierungen und Prospektionen durch.

Ein engagiertes Explorationsteam führt zudem Prospektions- und Kartierungsarbeiten in den südlichen und nördlichen Claim-Blöcken durch, einschließlich lithogeochemischer Probenahmen und struktureller Kartierung, um das geologische Verständnis der Zielgebiete zu verbessern. Für den Spätsommer bis Frühherbst ist eine geophysikalische Untersuchung im südlichen Claim-Block geplant.

Geplante Arbeitsprogramme für das nächste Quartal

Zu den für das nächste Quartal geplanten Arbeiten gehören der Abschluss der FEED-Arbeiten für die Aufbereitungsanlage, die fortgesetzte Zusammenarbeit mit wichtigen Lieferanten von Anlagenausrüstung sowie die Ausschreibung der Detailplanung für die Anlage. Mayfair rechnet außerdem damit, die Einreichung der 1P1P-Anträge voranzutreiben, die Gespräche zur Projektfinanzierung fortzusetzen und die Risiken bei den Entwürfen für wichtige Erdarbeiten, die Abraumlagerstätte und das Wassermanagement weiter zu minimieren.

Das Unternehmen plant zudem, die Beziehungen zu den indigenen Gemeinschaften weiter auszubauen, einschließlich der fortlaufenden Zusammenarbeit mit der AAN und anderen regionalen indigenen Gemeinschaften sowie einer verstärkten Koordination und Interaktion mit der Stadt Matheson im Zuge der Fortschritte bei der Projektplanung, der Genehmigungsverfahren, der Infrastruktur und der Aktivitäten zur Einbindung der Bevölkerung.

Verträge über gesponserte Forschungs- und Werbedienstleistungen

Das Unternehmen hat am 21. Juli 2026 einen Forschungsdienstleistungsvertrag mit der Atrium Research Corporation („Atrium“) abgeschlossen, um die Präsentation seines Investitionskonzepts und seiner Strategie gegenüber potenziellen Investoren zu unterstützen. Atrium wird dem Unternehmen Dienstleistungen bereitstellen, die unter anderem ausführliche Forschungsberichte, Medieninhalte und Interviews sowie Dienstleistungen zur Verbreitung von Forschungsinhalten umfassen. Gemäß der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, für die Dienstleistungen eine einmalige Vorauszahlung in Höhe von 47.000 C$ zu leisten. Die Laufzeit der Vereinbarung über Forschungsdienstleistungen beträgt 12 Monate. Atrium befindet sich vollständig im Besitz seiner Mitbegründer Ben Pirie und Nicholas Cortellucci, wird von diesen geführt und ist ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario. Atrium hält derzeit weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an dem Unternehmen oder dessen Wertpapieren und hat weder das Recht noch die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Das Unternehmen hat außerdem am 22. Juli 2026 mit Gold Standard Media LLC („GSM“) und deren verbundenen Unternehmen einen Vertrag über Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit einer digitalen Werbekampagne abgeschlossen. GSM wird dem Unternehmen Dienstleistungen bereitstellen, darunter Landingpages, digitale Werbung, Media-Einkauf, Content-Verbreitung und Influencer-Marketing. Gemäß der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, zur Durchführung des Programms eine einmalige Vorauszahlung in Höhe von 400.000 US-Dollar aus den vorhandenen Barmitteln zu leisten. Die Werbekampagne ist auf eine Laufzeit von sechs Monaten angelegt. GSM wird von Kenneth Ameduri, Juliet Ameduri und Lior Gantz geleitet. GSM ist ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Georgetown, Texas. GSM und seine verbundenen Unternehmen halten derzeit weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen oder an dessen Wertpapieren und haben weder das Recht noch die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Fenn-Gib beherbergt eine angezeigte Goldmineralressource von 4,3 Millionen Unzen (181,3 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,74 g/t), und die in der Vor-Machbarkeitsstudie von 2026 (die „PFS“) dargelegte erwartete Strategie sieht vor, das Projekt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Provinz zu entwickeln, wobei die höhergradige wahrscheinliche Mineralreserve von 1 Million Unzen (25,1 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,29 g/t) in oberflächennaher Lage abzuzielen, was die Flexibilität und Skalierbarkeit der Lagerstätte unterstreicht. Die PFS skizziert zudem das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten auszubauen, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD, einer Amortisationszeit im Basisszenario von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow-[ii] von 896 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und den Dialog mit den Interessengruppen voran, mit dem Ziel, im Jahr 2028 mit dem Bau zu beginnen und im Jahr 2030 die Produktion aufzunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich zudem weiterhin auf die Exploration des gesamten Landpakets, um den Umfang der Mineralressourcen zu vergrößern und Wachstumschancen zu erschließen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des Unternehmens von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die Verwendung von Begriffen wie „wird“, „erwartet“, „geplant“, „beabsichtigt“, „potenziell“, „unterstützen“, „vorantreiben“, „Risiken mindern“, „Ziel“, „fortsetzen“, „kann“, „könnte“ und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich des Vorantreibens und der Risikominderung des Fenn-Gib-Projekts; zu Technik, Planung, Beschaffung, Geotechnik, Umwelt, Genehmigungen, Infrastruktur, Stromleitungen, Zugang, Exploration, Umwandlung von Pachtverträgen, Einbindung von Interessengruppen, Einbindung indigener Gemeinschaften sowie Kapitalmarktaktivitäten; zur potenziellen Optimierung der Aufbereitungsanlage, der Brech-, Mahl- und Flotationskreisläufe; mögliche Reduzierungen der Kapitalintensität; die Beauftragung von Auftragnehmern und die Bauplanung; künftige behördliche Anträge und Genehmigungen; künftige geochemische, hydrologische, aquatische, terrestrische und Umweltstudien; künftige Vermessungsarbeiten; die Auswertung der Ergebnisse von Erkundungsbohrungen; die mögliche frühzeitige Aufbereitung von hochgradigerem Erz im Abbaufolgereihenfolge; Explorationspläne und -potenzial; Projektfinanzierungsinitiativen; die erwartete Strategie zur Entwicklung des Projekts im Rahmen des genehmigungsrechtlichen Verfahrens der Provinz; die Ausrichtung auf die hochgradige Mineralreserve von einer Million Unzen; den Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts; sowie alle Offenlegungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40-F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, die jeweils unter den Profilen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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[i] Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel „Fenn-Gib-Goldprojekt – Technischer Bericht gemäß NI 43-101 und Vor-Machbarkeitsstudie“ vom 19. Dezember 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

[ii] Der Begriff „Free Cashflow“ hat keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten, die als Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bezeichnet werden. Da sich das Unternehmen nicht in der Produktion befindet, verfügt es weder über historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen noch über historische vergleichbare Kennzahlen nach IFRS, weshalb die vorstehenden zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit den nächstgelegenen vergleichbaren Kennzahlen nach IFRS abgeglichen werden können.

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Die Mayfair Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,08EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.