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    Der Börsen-Tag

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    Börsen im Sturzflug: Tech- und Nebenwerte brechen weltweit ein

    Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während Tech- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, setzen nur wenige Ausreißer nach oben Akzente – an beiden Seiten des Atlantiks.

    Der Börsen-Tag - Börsen im Sturzflug: Tech- und Nebenwerte brechen weltweit ein
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben heute deutlich nachgegeben. In Deutschland verzeichneten vor allem Nebenwerte und Technologietitel spürbare Verluste, aber auch die US-Börsen lagen klar im Minus. Der DAX fiel um 1,54 Prozent auf 24.759,77 Punkte und gehörte damit zu den schwächeren Indizes im deutschen Markt. Noch deutlicher unter Druck stand der SDAX, der Index für kleinere Werte, der 1,69 Prozent einbüßte und bei 18.068,17 Punkten notierte. Der MDAX, in dem mittelgroße Unternehmen gelistet sind, hielt sich etwas besser, gab aber dennoch 0,87 Prozent auf 31.695,98 Punkte nach. Besonders stark unter Druck standen Technologiewerte: Der TecDAX verlor 2,35 Prozent und fiel auf 3.703,75 Punkte. Damit war er der schwächste der betrachteten deutschen Indizes und spiegelte die erhöhte Risikoaversion gegenüber wachstumsstarken, aber zinssensiblen Tech-Werten wider. Auch an der Wall Street überwogen die roten Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average sank um 1,13 Prozent auf 51.651,45 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab mit einem Minus von 1,50 Prozent auf 7.391,35 Punkte noch etwas stärker nach. Damit reihten sich die US-Indizes in das globale Bild eines schwachen Handelstages ein, zeigten aber im Vergleich zu den deutschen Technologiewerten etwas geringere Verluste. In der Gesamtbetrachtung traf es heute vor allem Technologie- und Nebenwerte besonders hart, während die großen Standardwerte in Deutschland und den USA zwar ebenfalls nachgaben, aber etwas weniger stark unter Druck standen.

    DAX: Gewinner gegen Verlierer

    Airbus führte die DAX-Gewinner mit einem starken Plus von 7,04% an, gefolgt von Qiagen (+3,30%) und Daimler Truck Holding (+2,49%). Dem standen deutliche Verluste gegenüber: Infineon Technologies fiel um 5,87%, Commerzbank um 5,21% und Deutsche Bank um 3,91%. Während Luftfahrt- und Biotechwerte Rückenwind zeigten, belasteten vor allem Banken und Halbleiterwerte den Index.

    MDAX: TRATON als Spitzenreiter, flatexDEGIRO schwächer

    Im MDAX stach TRATON mit einem Plus von 9,97% hervor, HENSOLDT gewann 2,47% und Evonik 1,80%. Auf der anderen Seite liefen AUTO1 Group (-4,46%), SUESS MicroTec (-4,53%) und flatexDEGIRO (-6,04%) deutlich schwächer. Der Segmentmix zeigte eine klare Spreizung zwischen Nutzfahrzeug- und Finanzdienstleistungswerten.

    SDAX: Kleine Gewinner, heftige Abstürze

    Im SDAX lagen tonies Registered (A) mit +3,08%, MBB mit +2,61% und Verbio mit +2,07% vorne. Die Flops fielen jedoch deutlich aus: GFT Technologies -4,10%, Stabilus -15,64% und LPKF Laser & Electronics mit einem massiven Rückgang von 21,83%. Besonders die starken Verluste bei Stabilus und LPKF dominierten das Bild.

    TecDAX: Qiagen und HENSOLDT profitieren, Infineon unter Druck

    Technologiewerte zeigten ein gemischtes Bild: Qiagen und HENSOLDT gewannen 3,30% bzw. 2,47%, Verbio ergänzte die Gewinnerliste mit 2,07%. Auf der Verlustseite lagen Eckert & Ziegler bei -3,99%, SUESS MicroTec bei -4,53% und erneut Infineon Technologies mit -5,87%. Einige Titel wie Qiagen und HENSOLDT tauchen auch in anderen Indizes als Treiber auf.

    US-Märkte: S&P mit starken Einzeltiteln, Dow moderat

    Im Dow Jones waren die Tagesgewinner Merck & Co (+2,57%), Chevron (+2,15%) und Travelers (+1,59%), während Sherwin-Williams -3,26%, Salesforce -4,15% und Amazon -5,04% nachgaben. Im S&P 500 ragten United Rentals (+11,79%), Allegion (+11,26%) und Lockheed Martin (+10,33%) deutlich hervor; zugleich schrumpften Dover (-8,18%), Rollins (-9,87%) und besonders Tesla (-14,19%).

    Gesamtvergleich: Ausreißer nach oben und unten

    Die größten Tagesgewinne verzeichneten US-Einzeltitel im S&P 500 (United Rentals +11,79%, Allegion +11,26%, Lockheed +10,33%), während TRATON (+9,97%) in Europa stark war. Auf der Verliererseite sticht LPKF Laser & Electronics mit -21,83% als deutlichster Ausreißer hervor; weitere schwere Rückgänge gab es bei Tesla (-14,19%) und Stabilus (-15,64%). Insgesamt dominieren bei den Gewinnern einzelne Sektorspitzen, während die Verlierer teils branchenübergreifend deutlich nachgaben.



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