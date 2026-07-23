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    Aurania ernennt Thomas Ullrich zum Sonderberater, um die Weiterentwicklung strategischer Projekte zu unterstützen

    Aurania ernennt Thomas Ullrich zum Sonderberater, um die Weiterentwicklung strategischer Projekte zu unterstützen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, Ontario, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FWB: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Board of Directors Herrn Thomas Ullrich mit sofortiger Wirkung zum Sonderberater des Unternehmens ernannt hat.

     

    -          Herr Ullrich ist derzeit unabhängiges Mitglied des Board of Directors des Unternehmens und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Geowissenschaften.

    -          In enger Zusammenarbeit mit dem President und CEO von Aurania, Dr. Keith Barron, wird Herr Ullrich die Weiterentwicklung der Projekte von Aurania unterstützen, indem er strategische Beratung zu den operativen Aktivitäten und den Mineralexplorationsaktivitäten des Unternehmens leistet.

    -          Das Board of Directors hat Herrn Ullrich als Vergütung für seine Tätigkeit als Sonderberater 350.000 Aktienoptionen gewährt.

     

    „Tom Ullrich ist seit Juli 2022 ein hochgeschätztes Mitglied unseres Board of Directors und bringt umfangreiche technische Erfahrung in der Bergbauindustrie sowie in den Bereichen Kapitalmärkte, Projektbewertung und Projektentwicklung mit“, sagte Dr. Keith Barron, Chairman, President und CEO des Unternehmens. „Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Explorations- und Entwicklungsinitiativen sind wir davon überzeugt, dass Toms verstärktes Engagement und seine Unterstützung unsere Fähigkeit stärken werden, den Wert in unserem gesamten Projektportfolio zu erschließen und gleichzeitig unsere langfristige Strategie voranzutreiben.“

     

    Herr Ullrich verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Geowissenschaften. Seit 2016 ist er CEO und Vorstandsmitglied von Aston Bay. Zuvor war Herr Ullrich als Chefgeologe für Nordamerika bei Antofagasta Minerals plc tätig, wo er das Kupferpotenzial der Region durch umfassende Liegenschaftsbewertungen und die Leitung von Bohrprogrammen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada untersuchte. Vor seiner Tätigkeit bei Antofagasta war er als leitender Geologe bei Almaden Minerals beschäftigt, wo er das Bohrprogramm leitete, das zur Entdeckung der Silber-Gold-Lagerstätte Ixtaca in Mexiko führte. Herr Ullrich gründete außerdem das Ar-Ar-Geochronologie-Labor an der University of British Columbia und untersuchte während seiner Zeit an der Queen’s University die Cu-Au-Mine Candelaria in Chile. Herr Ullrich ist zudem Mitglied des technischen Beirats von American West Metals Limited.

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