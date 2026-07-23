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    Besonders beachtet!

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    Roper Technologies - Aktie zieht deutlich an - 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Roper Technologies Aktie bisher um +5,92 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Roper Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Roper Technologies - Aktie zieht deutlich an - 23.07.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Roper Technologies ist ein diversifizierter Technologie- und Softwarekonzern mit Fokus auf Nischenlösungen für Industrie, Gesundheitswesen, Bildung und Versorger. Hauptprodukte sind vertikale Softwareplattformen und Netzwerktechnologien. Starke Marktstellung durch wiederkehrende Umsätze und Asset-light-Modell. Wichtige Wettbewerber: Honeywell, Danaher, Fortive, Emerson. USP: fokussierte Nischen, hohe Margen, dezentrales Management.

    Roper Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Roper Technologies. Mit einer Performance von +5,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Roper Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 314,15, mit einem Plus von +5,92 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Roper Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,84 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Roper Technologies auf -21,87 %.

    Während Roper Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,03 %. Damit gehört Roper Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

    Roper Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,21 %
    1 Monat +4,53 %
    3 Monate -4,84 %
    1 Jahr -38,16 %
    Stand: 23.07.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Roper Technologies Aktie

    Es gibt 101 Mio. Roper Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,74 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -1,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAT’s Convoy Platform integrates with Tai TMS to automate carrier matching to freight brokers


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    Roper Technologies announces second quarter financial results


    Increases full year guidanceSARASOTA, Fla., July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) reported financial results for the second quarter ended June 30, 2026. Second quarter 2026 highlights Revenue increased 9% to …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    AMETEK, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Danaher notiert im Plus, mit +5,83 %. IDEXX Laboratories notiert im Minus, mit -0,50 %. Thermo Fisher Scientific legt um +10,16 % zu

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    Ob die Roper Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roper Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roper Technologies

    +6,43 %
    +6,77 %
    +3,60 %
    -5,69 %
    -39,01 %
    -35,54 %
    -30,58 %
    +84,72 %
    +413,64 %
    ISIN:US7766961061WKN:883563
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