Alphabet fällt: Leitet das den Crash für Hyperscaler ein?

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet verbrannte im zweiten Quartal 5,9 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow, obwohl die Cloud-Sparte ein Rekordwachstum von 82 Prozent erzielte.

Denn die explodierenden Ausgaben für Künstliche Intelligenz setzen jetzt selbst eines der profitabelsten Unternehmen der Welt unter Druck.

Wie ein angeschlagener Boxer scheinen die Magnificient Seven im Ring zu taumeln.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Da Alphabet seine Investitionen 2026 um weitere 15 Milliarden US-Dollar erhöhen will und für das darauffolgende Jahr bereits den nächsten Anstieg angekündigt hat, dürften die Mittelabflüsse weiter zunehmen.

Der Rückgang des freien Cashflows gilt als eines der deutlichsten Anzeichen dafür, wie stark der KI-Boom die Geschäftsmodelle der großen Tech-Konzerne verändert. Lange Zeit galten sie dank hoher Gewinnmargen und sprudelnder Cashflows als nahezu unerschöpfliche Geldmaschinen, die neue Wachstumsfelder problemlos finanzieren konnten.

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Inzwischen greifen sie jedoch verstärkt auf Fremdkapital und Aktienverkäufe zurück, um ihre Investitionen zu stemmen. Insgesamt dürften die KI-Ausgaben der Branche in diesem Jahr auf mehr als 700 Milliarden US-Dollar steigen – und die laufenden Cashflows reichen nicht mehr aus, um diese vollständig zu finanzieren. Zugleich war der Cashflow und vor allen Dingen die Profitabilität der Tech-Unternehmen das Hauptargument gegen den Vergleich mit der Dot-Com-Blase. Dieses Argument scheint jetzt erschüttert.

Entsprechend aufmerksam werden Anleger auf die Quartalsberichte von Microsoft, Meta Platforms und Amazon in der kommenden Woche blicken.

Analysten erwarten, dass auch Amazon 2026 einen negativen freien Cashflow ausweisen wird. Bei Meta dürfte der freie Cashflow sogar um 95,7 Prozent auf lediglich 1,85 Milliarden US-Dollar einbrechen. Microsoft soll im laufenden Geschäftsjahr, das Ende Juni 2027 endet, einen freien Cashflow von 25,39 Milliarden US-Dollar erzielen – weniger als die Hälfte der geschätzten 58,74 Milliarden US-Dollar des vorherigen Geschäftsjahres.

Besonders deutlich wird der Investitionsdruck auch an der sogenannten Capex-to-Revenue-Ratio, also dem Anteil des Umsatzes, der wieder in Investitionen fließt. Diese Kennzahl dürfte sich im laufenden Geschäftsjahr bei den Hyperscalern nahezu verdoppeln. Für Meta rechnen Analysten mit 54,9 Prozent nach zuvor 35,9 Prozent, für Alphabet mit 41 Prozent nach 23 Prozent, für Microsoft mit 45 Prozent statt 31 Prozent und für Amazon mit 25 Prozent nach 18 Prozent.

In der nächsten Woche, wenn die Big-Techs ihre Quartalszahlen vorlegen, werden die Anleger ganz genau auf Wachstum, Prognose und Cashflow schauen. Kleinste Enttäuschungen können riesige Abverkäufe einleiten.

Die Boxer sind angeschlagen; und es geht in die nächste Runde.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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