DZ BANK stuft Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen und einer Anhebung der Prognose auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich, das u?ber den Erwartungen gelegen habe, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach dem Bericht. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 252,5EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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