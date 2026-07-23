DZ Bank belässt Deutsche Börse auf 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 252,5 auf Tradegate (23. Juli 2026, 18:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 47,88 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -4,72 %/+19,09 % bedeutet.