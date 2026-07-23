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    Besonders beachtet!

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    argenx Aktie legt weiter zu - +6,92 % - 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die argenx Aktie bisher um +6,92 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der argenx Aktie.

    Besonders beachtet! - argenx Aktie legt weiter zu - +6,92 % - 23.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

    argenx aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von argenx. Mit einer Performance von +6,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die argenx Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 804,90, mit einem Plus von +6,92 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die argenx Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die argenx Aktie damit um +7,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von argenx einen Anstieg von +4,69 %.

    Während argenx heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,42 %. Damit gehört argenx heute zu den auffälligeren Werten.

    argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,49 %
    1 Monat -4,74 %
    3 Monate +10,89 %
    1 Jahr +53,84 %
    Stand: 23.07.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur argenx Aktie

    Es gibt 63 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,67 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im E-Stoxx 50.

    RBC stuft Argenx auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 945 US-Dollar belassen. Der Umsatz mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart habe die Markterwartung solide überboten, …

    Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 877 Euro


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 877 Euro belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %. UCB notiert im Minus, mit -0,65 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,17 %.

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    Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    argenx

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    ISIN:NL0010832176WKN:A11602
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