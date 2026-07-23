Elliott Wellen Analyse
DAX fokussiert sich auf Musterkomplettierung
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
Die kurze Einschätzung der Lage
Der DAX hat sich auf seine Prioritäten besonnen und den Fokus auf die Musterkomplettierung gelegt. Das Erreichen der hellgrünen 0-b-Linie sollte gelingen.
Der DAX hat sich auf seine Prioritäten besonnen und den Fokus auf die Musterkomplettierung gelegt. Das Erreichen der hellgrünen 0-b-Linie sollte gelingen.
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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25903 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25903; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 25903), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153) und laufender grüner 2 bisher 23630 (lila A/W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila B/X bisher 25903 (mit roter W=25442, roter X=23943, roter Y bisher 25903) – 161er Maximalziel 26093, hellblaue Fibos –, lila C/Y bisher 24605 unterhalb 61er Ziel 24962 – braune Fibos – aber noch oberhalb der hellgrünen 0-b-Linie – derzeit bei 2449x). Ein Abschluss der lila Y?/grünen 2? bei 23943 (lila A/W=23630, lila X?=25442, lila Y?=23943) scheint noch nicht erfolgt zu sein.
Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote Alt: B/X (bisher 25903) hat auf der Oberseite noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Die eventuell laufende rote Alt: C/Y bzw. lila Alt: 2 (bisher 24605) kann auf der Unterseite bis 17019 fallen (grauer Pfad).
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25903 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25903; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 25903), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153) und laufender grüner 2 bisher 23630 (lila A/W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila B/X bisher 25903 (mit roter W=25442, roter X=23943, roter Y bisher 25903) – 161er Maximalziel 26093, hellblaue Fibos –, lila C/Y bisher 24605 unterhalb 61er Ziel 24962 – braune Fibos – aber noch oberhalb der hellgrünen 0-b-Linie – derzeit bei 2449x). Ein Abschluss der lila Y?/grünen 2? bei 23943 (lila A/W=23630, lila X?=25442, lila Y?=23943) scheint noch nicht erfolgt zu sein.
Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote Alt: B/X (bisher 25903) hat auf der Oberseite noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Die eventuell laufende rote Alt: C/Y bzw. lila Alt: 2 (bisher 24605) kann auf der Unterseite bis 17019 fallen (grauer Pfad).
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
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