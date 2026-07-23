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    Besonders beachtet!

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    General Motors Aktie unter Verkaufsdruck - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die General Motors Aktie, bisher, um -2,79 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der General Motors Aktie.

    Besonders beachtet! - General Motors Aktie unter Verkaufsdruck - 23.07.2026
    Foto: Uli Deck - dpa

    General Motors ist ein globaler Auto- und Mobilitätskonzern (u.a. Chevrolet, GMC, Cadillac). Kern: Pkw, SUVs, Pick-ups, leichte Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen, E-Mobilität (Ultium-Plattform), autonomes Fahren (Cruise). Starke Position in Nordamerika, schwächer global. Hauptkonkurrenten: Toyota, VW, Ford, Stellantis, Hyundai/Kia. USPs: starke Truck-/SUV-Marken, vertikale E‑Antriebsplattform, Software- und Flottenlösungen.

    General Motors Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Die General Motors Aktie notiert aktuell bei 69,97 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,79 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,01  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,18 %, geht es heute bei der General Motors Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die General Motors-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,84 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die General Motors Aktie damit um +8,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,47 %. Im Jahr 2026 gab es für General Motors bisher ein Plus von +4,43 %.

    General Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,12 %
    1 Monat +3,47 %
    3 Monate +7,84 %
    1 Jahr +72,62 %
    Stand: 23.07.2026, 19:58 Uhr

    Informationen zur General Motors Aktie

    Es gibt 902 Mio. General Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,09 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Ford Motor notiert im Minus, mit -1,78 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,81 %. Tesla verliert -13,87 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,95 %.

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    Ob die General Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur General Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    General Motors

    -2,79 %
    +8,12 %
    +3,47 %
    +7,84 %
    +72,62 %
    +109,13 %
    +52,97 %
    +146,02 %
    +180,13 %
    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM
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