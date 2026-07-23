General Motors Aktie unter Verkaufsdruck - 23.07.2026

Die General Motors Aktie notiert aktuell bei 69,97€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,79 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,01 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,18 %, geht es heute bei der General Motors Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die General Motors-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,84 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die General Motors Aktie damit um +8,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,47 %. Im Jahr 2026 gab es für General Motors bisher ein Plus von +4,43 %.

General Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,12 % 1 Monat +3,47 % 3 Monate +7,84 % 1 Jahr +72,62 %

Informationen zur General Motors Aktie

Stand: 23.07.2026, 19:58 Uhr

Es gibt 902 Mio. General Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,09 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Ford Motor notiert im Minus, mit -1,78 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,81 %. Tesla verliert -13,87 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,95 %.

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Ob die General Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur General Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.