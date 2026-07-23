Börsen Update USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -2,15 %

Der Dow Jones steht bei 51.602,10 PKT und verliert bisher -1,23 %.

Top-Werte: Merck & Co +2,24 %, Chevron Corporation +1,92 %, Travelers Companies +1,65 %, Johnson & Johnson +1,48 %, Amgen +1,04 %

Flop-Werte: Salesforce -4,38 %, Amazon -3,93 %, Nike (B) -3,03 %, Walt Disney -2,69 %, Sherwin-Williams -2,63 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.398,07 PKT und fällt um -2,15 %.

Top-Werte: Roper Technologies +6,25 %, SanDisk Corporation +3,53 %, Micron Technology +2,39 %, Xcel Energy +1,79 %, Diamondback Energy +1,41 %

Flop-Werte: Tesla -11,46 %, T-Mobile US -7,56 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,78 %, Shopify -4,89 %, Microchip Technology -4,46 %

Der S&P 500 steht bei 7.397,73 PKT und verliert bisher -1,42 %.

Top-Werte: Allegion +13,27 %, Lockheed Martin +9,41 %, Thermo Fisher Scientific +9,19 %, Las Vegas Sands +7,37 %, RTX Corporation Reg Shs +7,07 %

Flop-Werte: Tesla -11,46 %, T-Mobile US -7,56 %, Dover -7,47 %, Globe Life -6,43 %, International Flavors & Fragrances -5,38 %