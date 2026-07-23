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    Besonders beachtet!

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    Koninklijke Ahold Delhaize Aktienkurs sinkt weiter - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie, bisher, um -5,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie.

    Besonders beachtet! - Koninklijke Ahold Delhaize Aktienkurs sinkt weiter - 23.07.2026
    Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal

    Ahold Delhaize ist ein globaler Einzelhandelsriese mit starker Präsenz in Europa und den USA, bekannt für seine Supermärkte und Online-Dienste. Hauptkonkurrenten sind Walmart und Amazon. Der Omnichannel-Ansatz und nachhaltige Praktiken heben es hervor.

    Koninklijke Ahold Delhaize Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,92 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute bei der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Koninklijke Ahold Delhaize mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -20,28 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,80 %. Im Jahr 2026 gab es für Koninklijke Ahold Delhaize bisher ein Plus von +2,54 %.

    Während Koninklijke Ahold Delhaize deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,66 %. Damit gehört Koninklijke Ahold Delhaize heute zu den auffälligeren Werten.

    Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,35 %
    1 Monat -1,80 %
    3 Monate -20,28 %
    1 Jahr +3,75 %
    Stand: 23.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Es gibt 882 Mio. Koninklijke Ahold Delhaize Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,66 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im E-Stoxx 50.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Koninklijke Ahold Delhaize

    Carrefour, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,35 %. Kroger notiert im Minus, mit -2,78 %. J.Sainsbury notiert im Minus, mit -1,35 %. Walmart verliert -0,98 %

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    Ob die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Koninklijke Ahold Delhaize

    -5,85 %
    -7,30 %
    -1,63 %
    -19,36 %
    +2,62 %
    +14,03 %
    +38,98 %
    +64,78 %
    +345,50 %
    ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0
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