Infineon Technologies Aktie verliert deutlich an Wert - 23.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Sie fällt um -5,84 % auf 65,58€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,07 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +2,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,54 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +83,20 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,04 % 1 Monat -16,54 % 3 Monate +39,07 % 1 Jahr +86,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.07.2026, 20:02 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kurskorrektur bei Infineon nach der Rallye von ca. 38 auf 88,83 € (bis zu ~55% Rückgang) und die Frage, ob das ein Nachkauf-/Rückkauf‑Signal ist. Diskutiert werden fundamentale Stärke versus mögliche Bewertungs-/Gewinnblase im KI‑Hype, zyklische Risiken im Chipsektor (Kapazität, ASML‑Signale) sowie Zielbereiche und CR‑Strategien (ca. 30–120 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,67 Mrd. € wert.

Der Dax hat am Donnerstag seine bisher in dieser Woche verbuchten Gewinne eingebüßt. Zu viele Unsicherheiten an zu vielen Fronten vertrieben die Anleger. Weiter steigende Ölpreise und Gewinnmitnahmen bei Chipwerten als Reaktion auf einen …

Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während Tech- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, setzen nur wenige Ausreißer nach oben Akzente – an beiden Seiten des Atlantiks.

Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im E-Stoxx 50.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,64 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -16,90 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -3,98 %. ON Semiconductor verliert -2,89 % NIO notiert im Minus, mit -1,59 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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