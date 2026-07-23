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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die adidas Aktie bisher Verluste von -5,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 23.07.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    adidas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,39 % verliert die adidas Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,23 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um -8,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von adidas einen Anstieg von +5,14 %.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,74 %
    1 Monat -3,44 %
    3 Monate +26,23 %
    1 Jahr -13,32 %
    Stand: 23.07.2026, 20:02 Uhr

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,24 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,22 %. PUMA notiert im Minus, mit -4,52 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -1,69 %.

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    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    -4,24 %
    -8,74 %
    -3,44 %
    +26,23 %
    -13,32 %
    +3,41 %
    -43,05 %
    +29,60 %
    +1.730,45 %
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