Commerzbank Aktienkurs sinkt weiter - -5,04 % - 23.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Sie fällt um -5,04 % auf 36,38€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,75 %, geht es heute bei der Commerzbank Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,93 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -4,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,87 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +7,12 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,73 % 1 Monat -3,87 % 3 Monate +10,93 % 1 Jahr +32,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.07.2026, 20:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und die möglichen Auswirkungen einer UniCredit-Übernahme der Commerzbank. Im Fokus stehen Short-Positionen, die Deckung von Derivaten, der Umtauschkurs sowie potenzielle Aufschläge (ARP) und Zielgrößen um 40–53 €. Politische Verhandlungen und Forderungen der Bundesregierung beeinflussen zudem den Übernahmepreis und die weitere Kursprognose.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,13 Mrd. € wert.

Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während Tech- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, setzen nur wenige Ausreißer nach oben Akzente – an beiden Seiten des Atlantiks.

Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im DAX.

ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton wird etwas optimistischer - Aktie mit Rekordhoch MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton rechnet nach einem schwachen ersten Halbjahr weiter mit besseren Geschäften in der zweiten Jahreshälfte. Mit Blick auf …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,16 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -3,22 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -3,82 %. ING Group verliert -2,39 % UniCredit notiert im Minus, mit -4,90 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.