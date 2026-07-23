Zalando Aktie verliert deutlich an Wert - 23.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von -4,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Zalando Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 27,11€, mit einem Minus von -4,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Zalando in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,67 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um -2,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zalando um +11,88 % gewonnen.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,28 % 1 Monat +13,50 % 3 Monate +25,67 % 1 Jahr +1,62 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 23.07.2026, 20:04 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,15 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im DAX.

Zalando baut in Berlin Stellen ab, verlagert Kapazitäten nach Bukarest und verzeichnet Veränderungen im Aktionärskreis. Der Berliner Modehändler begründet die jüngsten Maßnahmen mit einer strategischen Neuausrichtung: Man strebe „agilere und …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.