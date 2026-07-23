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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom - Aktie verliert deutlich - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -3,86 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom - Aktie verliert deutlich - 23.07.2026
    Foto: Deutsche Telekom

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.07.2026

    Die Deutsche Telekom Aktie notiert aktuell bei 26,18 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,05  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Telekom, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -0,77 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -1,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um -2,19 % verloren.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,69 %
    1 Monat +4,26 %
    3 Monate -0,77 %
    1 Jahr -10,85 %
    Stand: 23.07.2026, 20:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Deutsche Telekom-Aktie. Kernpunkte: Kursentwicklung, Bewertung und Charttechnik. Es gibt Hinweise auf einen Dead-cat-Bounce, doch bleibt der Abwärtsdruck bei geringeren Umsätzen bestehen; 27 Euro gilt als Make-or-Break, Ziele um 22 Euro oder langfristig 10–15 Euro werden diskutiert. TMUS-EPS übertrifft Erwartungen, Umsatz verfehlt; FCF/Dividende könnten stützen. Algos und Handelsvolumen treiben die Moves; SpaceX/Starlink als disruptiver Faktor wird genannt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,66 Mrd. € wert.

    Deutsche Telekom: Diese Zahlen bedeuten Ärger!


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,27 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,05 %. Telefonica verliert -0,33 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,15 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -3,93 %
    -1,69 %
    +4,26 %
    -0,77 %
    -10,85 %
    +38,39 %
    +52,75 %
    +83,35 %
    +65,52 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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