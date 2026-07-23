flatexDEGIRO Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 23.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die flatexDEGIRO Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,83 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,10 %, geht es heute bei der flatexDEGIRO Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die flatexDEGIRO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,55 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um +2,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei flatexDEGIRO auf +3,05 %.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,59 % 1 Monat +1,83 % 3 Monate +2,55 % 1 Jahr +42,53 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 23.07.2026, 20:08 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während Tech- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, setzen nur wenige Ausreißer nach oben Akzente – an beiden Seiten des Atlantiks.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,86 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +1,90 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -2,88 %. ING Group verliert -2,39 %

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Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.