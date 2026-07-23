Redcare Pharmacy - Aktie verliert deutlich - 23.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von -3,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,87 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,62 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -5,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy +4,12 % gewonnen.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,63 % 1 Monat +4,36 % 3 Monate +30,62 % 1 Jahr -34,88 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 23.07.2026, 20:08 Uhr

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. € wert.

Warburg Research hat die Aktie von Redcare Pharmacy mit „Buy“ und einem Kursziel von 115 Euro in die Coverage aufgenommen. Analyst Yannik Siering argumentiert in einer am Dienstag vorgelegten Studie, dass Marktteilnehmer das Margenpotenzial der …

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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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