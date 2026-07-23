TeamViewer Aktienkurs sinkt weiter - -3,95 % - 23.07.2026

Die TeamViewer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,95 % auf 5,4650€. Damit verliert die Aktie -0,2250 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,32 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,4650€, mit einem Minus von -3,95 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TeamViewer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,61 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -6,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,17 % verloren.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,41 % 1 Monat +20,49 % 3 Monate +18,61 % 1 Jahr -40,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.07.2026, 20:10 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von TeamViewer im Zusammenhang mit der ServiceNow-Partnerschaft, die Marktteilnehmer unterschiedlich bewertet. Der Titel reagiert schwächer, während ServiceNow stärker steigt; Diskussionen drehen sich um potenzielle Übernahmefantasien, den Nutzen der Kooperation für Neukundengewinnung und die Integration von 1E, welche Margen beeinflusst. Zur Bewertung wird ein niedriges KGV von ca. 5 diskutiert, Ausblick auf Q2 bleibt unsicher.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 951,78 Mio. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im TecDAX.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Die Aktien von Teamviewer sind am Donnerstag nach einer KI-Kooperation vorbörslich höher gehandelt worden. Der Hersteller von Fernwartungssoftware vereinbarte eine Partnerschaft mit dem US-Cloudspezialisten ServiceNow zur Beschleunigung autonomer …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,13 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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