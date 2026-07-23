Alphabet Aktie verliert deutlich an Wert - 23.07.2026

Die Alphabet Aktie notiert aktuell bei 281,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -19,40 € entspricht. Die Talfahrt der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 281,00€, mit einem Minus von -6,46 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Alphabet insgesamt ein Minus von -3,72 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -14,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alphabet um +8,86 % gewonnen.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,83 % 1 Monat -7,50 % 3 Monate -3,72 % 1 Jahr +78,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alphabet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.07.2026, 20:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabet: Kursreaktionen auf Quartalszahlen, Investitionen und fundamentale Aussichten. Der Nettogewinn wird durch Einmaleffekte hoch ausfallen; operativ liegt der Gewinn bei ca. 40 Mrd. USD, Investitionen bei ca. 45 Mrd. USD. CapEx 2026 wird auf 195–205 Mrd. USD erhöht, freier Cashflow bleibt negativ. Langfristig treiben KI-/Infrastruktur-Investitionen das Wachstum, kurzfristig drücken hohe Capex und Bewertung.

Informationen zur Alphabet Aktie

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,65 Bil. € wert.

Ein Novum in der Geschichte von Alphabet lässt die Anleger zittern: Erstmals in der Unternehmensgeschichte zeichnete das Unternehmen einen negativen freien Cashflow aus.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,96 %. Apple notiert im Minus, mit -1,56 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,13 %. Meta Platforms (A) verliert -3,00 % Tencent notiert im Minus, mit -1,42 %.

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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.