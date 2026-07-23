Super Micro Computer Aktie heute im Plus (27,18€) - 23.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Mit einer Performance von +1,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +19,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,18€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Super Micro Computer über einen Zuwachs von +9,16 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +22,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Super Micro Computer eine positive Entwicklung von +6,93 % erlebt.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,85 % 1 Monat -5,96 % 3 Monate +9,16 % 1 Jahr -36,65 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 23.07.2026, 20:11 Uhr

Es gibt 647 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,58 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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