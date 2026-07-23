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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,54 % - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +3,54 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,54 % - 23.07.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Micron Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,54 % auf 869,60. Damit gewinnt die Aktie +29,70  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 869,60, mit einem Plus von +3,54 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Micron Technology über einen Zuwachs von +109,29 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +12,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +243,20 %.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,26 %
    1 Monat -12,10 %
    3 Monate +109,29 %
    1 Jahr +812,77 %
    Stand: 23.07.2026, 20:13 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um das Kurspotenzial von Micron (MU) und fundamentale Treiber. Musk-Kommentare regen Spekulation über Preiserhöhungen an, während Alphabet als Großkunde die Nachfrage nach High‑Bandwidth Memory stärkt. Google Cloud-/KI-Investitionen stützen die Aussichten, und BofA nennt ein aggressives Ziel von ca. 1.550 USD; Vorbörsen- bzw. Makro-Signale um 930–1000 USD belasten den Trend.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 982,57 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -2,15 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Aufgepasst! Das sind die Spitzenreiter einer ganz anderen Liga! Trotz Kursvervielfachungen bei Almonty, Micron und Aixtron kein Ende in Sicht?


    In den letzten 12 Monaten gehörten Titel aus den Bereichen KI, Rohstoffe und Verteidigung unter dem Strich zu den Lieblingen der Anleger. Kursvervielfachungen waren vermehrt zu beobachten. Zwischenzeitlich setzte eine Korrektur ein, die alle …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,86 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,66 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,86 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +2,81 %
    +12,26 %
    -12,10 %
    +109,29 %
    +812,77 %
    +1.351,78 %
    +1.240,00 %
    +7.106,45 %
    +5.597,41 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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