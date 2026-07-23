GE Vernova Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 23.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von GE Vernova. Mit einer Performance von +4,44 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GE Vernova Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 903,60€, mit einem Plus von +4,44 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei GE Vernova konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,34 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Vernova Aktie damit um -6,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GE Vernova einen Anstieg von +54,20 %.

GE Vernova Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,57 % 1 Monat -9,15 % 3 Monate -8,34 % 1 Jahr +83,55 %

Informationen zur GE Vernova Aktie

Stand: 23.07.2026, 20:13 Uhr

Es gibt 269 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 242,82 Mrd. € wert.

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Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.