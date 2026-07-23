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SanDisk Corporation Aktie legt am 23.07.2026 stark zu
Am heutigen Handelstag konnte die SanDisk Corporation Aktie bisher um +4,29 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.07.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von +4,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SanDisk Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,07 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +6,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -2,07 % verloren.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,43 %
|1 Monat
|-21,98 %
|3 Monate
|-2,07 %
|1 Jahr
|-2,07 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 214,73 Mrd. € wert.
Börsen Update USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -2,15 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.